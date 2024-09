Ezzel a döntésükkel a németek is elismerik, hogy Orbán Viktornak van igaza

Mik voltak ezek az események? Terrorizmus, bűnözés, a dolgozni nem akaró migránsok jelentette szociális, pénzügyi terhek, és talán az utolsó csepp a pohárban a késelés lehetett Solingenben. Mindezeket meg lehetett volna előzni, ha hallgatnak Nyugaton a magyar kormányfőre.

A németek ezzel a lépésükkel maguk ismerik el, hogy az, amit Orbán Viktor közel tíz éve következetesen képvisel, helytálló volt a kezdetektől fogva – nyilatkozta Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője szerint

ők bevándorlóország lettek, akár akarták, akár nem, Magyarország pedig megmaradt magyar országnak, és nem lettünk bevándorlóország.

Az nagy kár, hogy ennek belátásához sok embernek kellett meghalnia Nyugaton, és Európa szó szerint behódolt.

Németország és a kontinens legalább egy évtizedet már veszített amiatt, mert nem a magyar miniszterelnök által felkínált utat választotta korábban. Sosem késő azonban rátérni a helyes útra, erre jó bizonyíték most Németország.

A szakértő hozzátette: anélkül, hogy irreális vágyakat dédelgetnénk, muszáj hinnünk abban, hogy jobb belátásra térnek Brüsszelben is. Ez azonban azzal a hozzáállással aligha várható, ami most jellemzi az Európai Uniót. Mire lenne szükség? A válasz ott van az unió alapítóinak szándékában, a demokrácia komolyan vételében: szövetség az európai emberek békéjéért és biztonságért. Amit hazánk is tett és tesz.

Ha ezt komolyan vennék a brüsszeli döntéshozók, akkor egyúttal be kellene ismerniük azt is, hogy Orbán Viktornak igaza volt, nem lehet az emberek érdekével szemben politizálni

– húzta alá.

A brüsszeli kettős mérce Pálfalvi Milán szerint nem fog megszűnni, hanem okafogyottá fog válni, ami abból következik, hogy míg Magyarország kitart helyes álláspontja mellett, addig a mostani elfogult brüsszeli politikai elit idővel eltűnik majd.

A Nézőpont Intézet elemzője hangsúlyozta: miként a bevándorlás kérdésében most Németország lépése fordulatot jelent, úgy a kiszabott büntetés kérdésében is hasonló módon „a lassú víz partot mos elvből” kell kiindulnunk. Magyarország nem fogja feladni a magyar emberek érdekét képviselő politikáját, miközben Európa-szerte a valósággal kénytelenek szembesülni az emberek, ami pedig nyomást fog helyezni a politikusokra, döntéshozókra. Vagyis csak idő kérdése, mikor látják be, hogy ki kell fizetniük Magyarországnak a külső határ védelméből eredő költségeinket, hiszen egész Európát védjük. És azt is be kell látniuk idővel, hogy teljességgel hibás az EU migrációs politikája. Itt még nem tartunk, de a német határellenőrzés kijelölte az utat – fogalmazott.

A szakértő a migrációs nyomással kapcsolatban jóslatokba nem bocsátkozott, de mint mondta, a logika szabályai szerint a válasz sajnos az, hogy bármilyen lépés csak negatívan hathat, ha már a bevándorló tömegek itt vannak Európában.

Ha engedményeket kapnak, visszaélnek azokkal, ha korlátozzák őket, ellenállnak. Nem lennék a nyugati politikusok helyében, de sokkal inkább a nyugati lakosság helyzetével nem cserélnék.

Miért? A politikusok most már csak radikális eszközökkel tudják elérni azt, hogy a nem migráns lakosság békében, nyugodtan tudjon élni. Miközben jogos az a kérdés is, hogy a már Nyugat-Európában, migráns szülőktől született állampolgárok jogait miként tudják garantálni.

Súlyos kérdések ezek, amelyekre nincsenek válaszok, csak a megelőzés lett volna megoldás. E tekintetben Európának, értük aggódva és nem kioktatva, azt üzenhetjük: tetszettek volna Orbán Viktort követni. Egyébként nemcsak a migráció kérdésében

– szögezte le.