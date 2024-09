Itt a bejelentés, nekik kell először bevonulniuk

Visszaállították a kötelező katonai szolgálatot Szerbiában. A lépésre 13 év után került sor. Az első kiskatonáknak jövő év szeptemberében kell a laktanyában lenniük. Erről ír a szerb sajtó.

Tioszlav Jankovics vezérőrnagy, a Szerb Fegyveres Erők vezérkarának hadműveleti adminisztrációjának vezetője rámutatott: semmi sem változik meg drasztikusan a katonai szolgálatot illetően a korábbiakhoz képest. Az új program szerint először a 19 és 27 év közötti fiataloknak kell bevonulniuk.

A lányoknál önkéntes alapon működik majd a katonai szolgálat, a fiúk esetében pedig a betöltött 19. életévtől kell bevonulni

– mondta a vezérőrnagy. Hozzátette: az elképzelések szerint egy év múlva telnek meg újra kiskatonákkal a kaszárnyák.

Mint megjegyezte, a kormány egy csapatot hozott létre, amelynek feladata, hogy megtegyen minden intézkedést az ehhez szükséges feltételek megteremtése érdekében.

A szerb hadsereg készen áll erre a feladatra. Alig várjuk az újoncokat alakulatainkba, és jelentős hasznot várunk a kötelező sorkatonai szolgálattól

– mondta, hozzátéve, hogy a behívókat már a következő év első hónapjaiban kézbesítik. Hangsúlyozta, hogy lesz lehetőség a szolgálat elhalasztására is.

Akik a fegyveres katonai szolgálat mellett döntenek, lehetőséget kapnak arra, hogy elhalasszák a bevonulást. Az egyetemi hallgatók, illetve a személyes gondokkal és problémákkal küzdők dönthetnek így. Addig lehet halasztani, amíg fennállnak ezek a körülmények

– tette hozzá a vezérőrnagy, aki megjegyezte, hogy igyekeznek elkerülni a visszaéléseket.

A 75 napos sorkatonai szolgálat átfogó kiképzést irányoz elő, amely felkészíti a katonákat a terepen különböző feladatokra és helyzetekre. A program két fő szakaszra oszlik: egyéni és kollektív képzésre. Az első hónapban a kiskatonák általános egyéni kiképzést kapnak, amely során megtanulják a fegyverek kezelését, karbantartását, az egyéni védőeszközök használatát, az elsősegélynyújtást, a harctéren való mozgást és az óvóhelyek készítését. A második hónapban a tervek szerint a fiatalok a szakterületükhöz kapcsolódó ismereteket sajátítanak el.

– A honvédség jelentős előnyöket fog elérni a kötelező sorkatonai szolgálattal, amelyek rövid és hosszú távon is láthatók lesznek. Először is lényegesen magasabb lesz a szolgálatot teljesítők száma, ami azt jelenti, hogy rövid időn belül jelentősen megfiatalodott tartalékos haderőnk lesz, másodszor pedig a kötelező katonai szolgálatot teljesítő katonák közül sokan akarnak majd professzionális katonák is lenni – nyilatkozta Jankovics.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Alekszandar Vucsics szerint Szerbia hadseregének egyre erősebbnek és erősebbnek kell lennie, és el kell riasztania azokat, akik fenyegetik az országot.

Szeretném, ha mindannyian megértenék, mennyire szükségünk van egy erős hadseregre, és mennyire fontos számunkra, hogy új fegyvereket készítsünk és vásároljunk. Nem az a vágyunk, hogy bárkit is megtámadjunk, de el akarjuk riasztani azokat, akik fenyegetnek bennünket

– húzta alá a köztársasági elnök.

Borítókép: Szerb katonák állnak katonai járműveik mellett Nisben 2024. február 14-én (Fotó: AFP)