Világelső lehet Magyarország a mesterséges intelligencia terén

A tegnap megjelent Magyar Közlöny több olyan határozatot is tartalmaz, amelyek a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztését és alkalmazását célozzák Magyarországon. A döntések értelmében a kormány a következő években a jogi, a gazdasági, a külpolitikai és az oktatási szférákban is rendszerbe építi a mesterséges intelligenciát.

Fotó: DPA

A kabinet elrendelte a Nemzeti Jogszabálytár és a hozzá kapcsolódó LegalAI, vagyis mesterségesintelligencia-alapú jogi támogató rendszer fejlesztését. Ez a rendszer a jogalkotás és a jogalkalmazás hatékonyságát hivatott növelni.

A kormányhatározat szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter feladata lesz, hogy a mesterséges intelligencia szempontjait beépítse Magyarország külpolitikai és külgazdasági stratégiájába. A kabinet a nemzeti érdekek érvényesítését, valamint a technológiai együttműködéseket emeli ki célként.

A nemzetgazdasági, illetve a kultúráért és innovációért felelős miniszterek – Nagy Márton és Hankó Balázs – feladata lesz, hogy az Egyesült Államokkal, Kínával, Izraellel, az Egyesült Arab Emírségekkel, Németországgal és Ausztriával alakítsanak ki együttműködést a mesterséges intelligencia területén.

A kapcsolatok a szabványosításra, a kutatásra, az iparra és az oktatásra is kiterjednek majd.

A kormány célja emellett a rendeletek szerint, hogy növelje a mesterséges intelligenciával kapcsolatos társadalmi tudatosságot. Ennek részeként Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs miniszter és Palkovics László kormánybiztos 2026 végéig kell, hogy kidolgozzák és elindítsák a mesterséges intelligencia oktatásának integrációját a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás rendszerébe.

Ezzel párhuzamosan bevezetésre kerül a „MI Jövünk – Mesterséges Intelligencia alapjai” elnevezésű, ingyenes, zárt rendszerű e-learning kurzus, amelyet a közszolgálati jogviszonyban állók, az állami tulajdonú vállalatok dolgozói és az államilag finanszírozott egyetemek oktatói számára kötelezővé tesznek.

A kormányhatározat értelmében a minisztériumokban mesterséges intelligencia biztosokat kell kijelölni, míg a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokban MI-felelősök fogják segíteni a közigazgatás digitális fejlesztését.

Emellett a felsőoktatási és kutatóintézményekben is kijelölnek mesterségesintelligencia-szakértőket, hogy országos szinten egységes, szakmailag megalapozott irányítás alakuljon ki.