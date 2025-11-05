Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

Világelső lehet Magyarország a mesterséges intelligencia terén

Határozatok sora jelent meg a Magyar Közlönyben a mesterséges intelligenciáról. A döntések értelmében a kormány a következő években a jogi, a gazdasági, a külpolitikai és az oktatási szférában is rendszerbe építi az MI-t.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 13:58
A DeepSeek-V3 komoly kihívást jelent a tengerentúli riválisainak.
DeepSeek és ChaGPT alkalmazsások Forrás: MTI/AP/Andy Wong
A tegnap megjelent Magyar Közlöny több olyan határozatot is tartalmaz, amelyek a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztését és alkalmazását célozzák Magyarországon. A döntések értelmében a kormány a következő években a jogi, a gazdasági, a külpolitikai és az oktatási szférákban is rendszerbe építi a mesterséges intelligenciát.

02 September 2025, Lower Saxony, Norden: The logo of the ChatGPT app can be seen on the display of a smartphone on September 2, 2025, while an index finger approaches the application's icon. ChatGPT, also known as Generative Pretrained Transformer (GPT), is a state-of-the-art AI chatbot (Artificial Intelligence, Chatbot, Large Language Model, LLM) developed by the software company OpenAI. It uses advanced machine learning algorithms to generate human-like responses to a seemingly limitless range of queries. (symbol image, symbol photo, illustration, symbolic photo, illustrative photo, theme image, general image, theme photo) Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: DPA

A kabinet elrendelte a Nemzeti Jogszabálytár és a hozzá kapcsolódó LegalAI, vagyis mesterségesintelligencia-alapú jogi támogató rendszer fejlesztését. Ez a rendszer a jogalkotás és a jogalkalmazás hatékonyságát hivatott növelni.

A kormányhatározat szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter feladata lesz, hogy a mesterséges intelligencia szempontjait beépítse Magyarország külpolitikai és külgazdasági stratégiájába. A kabinet a nemzeti érdekek érvényesítését, valamint a technológiai együttműködéseket emeli ki célként.

A nemzetgazdasági, illetve a kultúráért és innovációért felelős miniszterek – Nagy Márton és Hankó Balázs – feladata lesz, hogy az Egyesült Államokkal, Kínával, Izraellel, az Egyesült Arab Emírségekkel, Németországgal és Ausztriával alakítsanak ki együttműködést a mesterséges intelligencia területén. 

A kapcsolatok a szabványosításra, a kutatásra, az iparra és az oktatásra is kiterjednek majd.

A kormány célja emellett a rendeletek szerint, hogy növelje a mesterséges intelligenciával kapcsolatos társadalmi tudatosságot. Ennek részeként Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs miniszter és Palkovics László kormánybiztos 2026 végéig kell, hogy kidolgozzák és elindítsák a mesterséges intelligencia oktatásának integrációját a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás rendszerébe.

Ezzel párhuzamosan bevezetésre kerül a „MI Jövünk – Mesterséges Intelligencia alapjai” elnevezésű, ingyenes, zárt rendszerű e-learning kurzus, amelyet a közszolgálati jogviszonyban állók, az állami tulajdonú vállalatok dolgozói és az államilag finanszírozott egyetemek oktatói számára kötelezővé tesznek.

 A kormányhatározat értelmében a minisztériumokban mesterséges intelligencia biztosokat kell kijelölni, míg a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokban MI-felelősök fogják segíteni a közigazgatás digitális fejlesztését.

Emellett a felsőoktatási és kutatóintézményekben is kijelölnek mesterségesintelligencia-szakértőket, hogy országos szinten egységes, szakmailag megalapozott irányítás alakuljon ki.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/AP/Andy Wong)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

