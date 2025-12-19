Titkolják Újbuda valódi vezetőjének szerződését

Többszöri közérdekű adatigénylés benyújtását követően sem volt hajlandó kiadni a XI. kerület balliberális vezetésű önkormányzata a kérdéses dokumentumokat. Lapunk ugyanis két alkalommal is közérdekű adatigényléssel fordult az önkormányzat jegyzőjéhez, Tiba Zsolthoz azzal a kéréssel, hogy bocsássák rendelkezésre számunkra a polgármesteri és alpolgármesteri kabinetekben dolgozó munkavállalók szerződéseit.
Elsőként a XI. kerületi jegyzői hivatal válaszában arról tájékoztatta lapunkat, hogy
a polgármester és az alpolgármesterek kabinetjében jelenleg nem dolgozik munkaszerződéssel rendelkező személy.
Második alkalommal, amikor név szerint az adott kabinetben dolgozó munkavállalók és a XI. kerületi önkormányzat és annak tulajdonában lévő cégek, vállalkozások, szervezetek között kötött összes szerződés megküldését kérvényeztük, azt a választ kaptuk, hogy
Kis-Fleischmann Éva, Karig Dóra, Frischmann András, Oszlányi Viktor és Rainer Zsófia Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalnál kinevezéssel közszolgálati jogviszonyban, míg Báles-Csépán Bettina a polgármesteri hivatalnál munkaszerződéssel munkajogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!