kis - fleischmann évalászló imretisza párttiba zsoltközérdekű adatigénylés

Titkolják Újbuda valódi vezetőjének szerződését

Közérdekű adatigénylésre sem adják ki a szerződéseket.

Gábor Márton
2025. 12. 19. 4:50
Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)
Többszöri közérdekű adatigénylés benyújtását követően sem volt hajlandó kiadni a XI. kerület balliberális vezetésű önkormányzata a kérdéses dokumentumokat. Lapunk ugyanis két alkalommal is közérdekű adatigényléssel fordult az önkormányzat jegyzőjéhez, Tiba Zsolthoz azzal a kéréssel, hogy bocsássák rendelkezésre számunkra a polgármesteri és alpolgármesteri kabinetekben dolgozó munkavállalók szerződéseit.

László Imre és Kis-Fleischmann Éva (Forrás: Facebook)

Elsőként a XI. kerületi jegyzői hivatal válaszában arról tájékoztatta lapunkat, hogy

a polgármester és az alpolgármesterek kabinetjében jelenleg nem dolgozik munkaszerződéssel rendelkező személy.

Második alkalommal, amikor név szerint az adott kabinetben dolgozó munkavállalók és a XI. kerületi önkormányzat és annak tulajdonában lévő cégek, vállalkozások, szervezetek között kötött összes szerződés megküldését kérvényeztük, azt a választ kaptuk,  hogy

Kis-Fleischmann Éva, Karig Dóra, Frischmann András, Oszlányi Viktor és Rainer Zsófia Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalnál kinevezéssel közszolgálati jogviszonyban, míg Báles-Csépán Bettina a polgármesteri hivatalnál munkaszerződéssel munkajogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottak.

Ugyanakkor a kikért, összesen 19 személy szerződéséből mindössze nyolcat bocsátottak valamilyen formában a rendelkezésünkre, egy esetben pedig arról tájékoztattak minket, hogy a közérdekű adatigénylés beérkezésekor a munkavállalóval már semmilyen élő szerződése nincs a XI. kerületi önkormányzatnak. Vagyis további tíz szerződést a kerületi jegyző a többszöri közérdekű adatigénylés benyújtása ellenére sem adtak ki.

Érdekes módon a ki nem adott szerződések között vannak a Kis-Fleischmann Évára vonatkozó dokumentumok is, amelyekből kiderülhetne, a XI. kerületet a valóságban irányító kabinetfőnök milyen keresettel rendelkezik és pontosan milyen feladatokat lát el.

A kabinetfőnök az elmúlt időszakban kiváló kapcsolatokat épített ki mind a Tisza Párt, mind pedig a parkolási botrányban elhíresült óbaloldali kör irányába. Kis-Fleischmann a Tóth Csaba korábbi zuglói országgyűlési képviselő nevével fémjelzett parkolási maffiát éveken keresztül kiszolgáló Varga Dóra Katalin ügyvéddel és független közbeszerzési szakértővel is kapcsolatba hozható. Azonban ennél is érdekesebb Kis-Fleischmann Éva és az újbudai tiszások kapcsolata. Lapunk információi szerint ugyanis a polgármester kabinetfőnöke a politikai túlélése érdekében szoros együttműködést építhetett ki a helyi Tisza-szigetekkel. Egy, a Tisza Párt dél-budai alapszervezeteit alaposan ismerő forrásunk szerint a kabinetfőnök elkötelezetten segíti Magyar Péter pártját.

Pilhál György
idezojelekmagyar péter

Út a pszichiátriára

Pilhál György avatarja

Kormánypárti médiumok háza táján visszatérő dilemma: helyes-e, ha gyakorló elmebetegek akcióiról tudósítunk.

