Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

Megvan a pontos összeg: százmilliós nagyságrendű pénzt markolt fel Újbudáról a baloldali polip

Az OLAF jelentésben is szereplő Varga Dóra Katalin ügyvédi iroda több mint száz millió forinttal gazdagodott az elmúlt években. Folytatjuk cikksorozatunkat az Újbudát foglyul ejtő SZDSZ-es hálózatról.

Gábor Márton
2025. 12. 02. 5:15
Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)
Elképesztő összegeket költött az elmúlt években a XI. kerületi önkormányzat egy, a kerületet uraló SZDSZ-es hálózatot kiszolgáló ügyvédi iroda megbízásaira. A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésére válaszolva a XI. kerületi önkormányzat jegyzője, Tiba Zsolt a rendelkezésünkre bocsátotta azokat a szerződéseket, amelyekből kiderült,

 a Varga Dóra Katalin Ügyvédi Iroda, és Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ) az elmúlt években összesen 122 millió forint értékben kötött szerződést a XI. kerületi önkormányzattal. 

Külön érdekesség, hogy 2021-ben az önkormányzat úgy kötött öt megbízási szerződést a Varga Dóra Katalin Ügyvédi irodával, hogy élő, egy évre szóló megbízási szerződése is volt a céggel. 

Borítókép: Kis - Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)

Mint ismert, néhány, az elmúlt évtizedekben komoly baloldali kapcsolatrendszert kiépítő és a Demszky-érában szocializálódó szereplő felügyeli a XI. kerületi önkormányzat közbeszerzéseit. Egész pontosan három szereplőről van szó, a László Imre polgármester helyett a kerületet vezető Kis-Fleischmann Éváról, a hivatalt vezető jegyzőről, Tiba Zsoltról, illetve a Tóth Csaba egykori MSZP-s képviselőhöz köthető Varga Dóra Katalin Ügyvédi Irodáról. 

A három, egymást már a 2010 előtti fővárosi vezetésnek köszönhetően is jól ismerő szereplő az elmúlt időszakban ugyanis teljes felügyeletet kezdett gyakorolni Budapest legnagyobb kerületének vezetése felett. 

Ez történt a közbeszerzések területével is. Az önkormányzat ugyanis hivatalból, Tiba Zsolt jegyző felügyelete alatt végzi el a közbeszerzési eljárást. 

Az eredményeket pedig a Varga Dóra Katalin Ügyvédi Iroda véleményezi, mint független közbeszerzési szakértő (FAKSZ). Csak idén már a 14. közbeszerzési eljárást bonyolítja Varga Dóra Katalin ügyvédi irodája. Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Kis-Fleischmann Éva kabinetfőnökhöz köthető iroda már Demszky Gábor főpolgármestersége idején is komoly fővárosi megbízásokat kapott. 

Az ügyvédi irodát Újbuda önkormányzata annak ellenére foglalkoztatja, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentéseiben szabálytalan közbeszerzések miatt is szerepelt. 

Az OLAF-jelentés szerint a 4-es metró megvalósítása kapcsán az ügyvédi irodával 2007-ben kötött szerződés jogszabályellenes volt, mert nem folytattak le közbeszerzési eljárást, hanem csak úgy megbízták őket.

A Varga Dóra Katalin Ügyvédi Irodával kötött szerződés nem mellesleg annyira kellemetlenné vált a 2000-es években a fővárosi önkormányzatnak, hogy a DBR Projekt Metró igazgatóság, amely a 4-es metró fejlesztésével foglalkozott, azonnali hatállyal felmondta.

Forrás: Magyar Nemzet

A Demszky Gábor vezette fővárosi önkormányzat a Varga Dóra Ügyvédi Irodának harmincmillió forint maximális szerződési díjat úgy fizetett ki, hogy csak részben teljesítették a szerződésben foglaltakat, sőt úgy kaptak még plusz húszmillió forint bónuszt, hogy ilyet a szerződés nem tartalmazott. A szabálytalan megbízás és kifizetés eredményeként a főváros ezen ötvenmillió forintos kifizetés finanszírozására nem vehetett igénybe támogatást.

Az ügyvédi iroda 2010 előtti tevékenysége is megerősíti a korábban a lapunkban megjelent információkat, miszerint egy 2010 előtt a fővárosban tevékenykedő, a volt SZDSZ-hez és az MSZP-hez erősen kötődő csoport vette át a hatalmat Újbudán. 

A Varga Dóra Katalin Ügyvédi Iroda ugyanis Demszky Gábor főpolgármestersége alatt közvetlenül kapcsolatban lehetett mind Tiba Zsolt akkori főjegyzővel, aki jelenleg Újbuda jegyzőjeként tevékenykedik, illetve Kis-Fleischmann Évával, aki az akkori főjegyzői iroda vezetőjeként dolgozott, jelenleg pedig László Imre polgármester kabinetfőnöke. 

Az említett cég az egykori befolyásos zuglói szocialista képviselőhöz, Tóth Csabához is köthető. Egy 2010-es, a zuglói önkormányzat visszaéléseit tartalmazó cikkben ugyanis felbukkan a Varga Dóra Katalin Ügyvédi Iroda. A szóban forgó cikkben Varga Dóra Katalin közbeszerzési tanácsnokra, mint Tóth Csabához közel álló szereplőre hivatkoznak, aki 2008–2009-ben hét hónap jogi munkáért 26,1 millió forintot kaszált, ami több mint három és fél milliós havi apanázst jelent.

Így működik Újbudán a jól bevált régi balos módszer

A baloldali kör által kidolgozott módszer most sem változott sokat. A hivatal közbeszerzési folyamatát követően a tervezet a döntő többségében a baloldalhoz kötődő bizottsági tagokkal feltöltött Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elé kerül, amelynek feladata jóváhagyni, vagy elutasítani az előterjesztett közbeszerzést. 

Ugyanakkor a testület elé kerülő, a korábban említett baloldali kör által elfogadott javaslatokat a DK-s vezetésű kerületben könnyedén elfogadják. Az üléseken pedig lapunk információi szerint rendszeresen jelen van Kis-Fleischmann Éva, aki instruálja a bizottság tagjait. 

Mindeközben pedig az önkormányzati választáson demokratikusan megválasztott önkormányzati képviselőknek mindössze két alkalommal van véleményezési joga a közbeszerzéseket illetően. 

Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)

