Megvan a pontos összeg: százmilliós nagyságrendű pénzt markolt fel Újbudáról a baloldali polip

Elképesztő összegeket költött az elmúlt években a XI. kerületi önkormányzat egy, a kerületet uraló SZDSZ-es hálózatot kiszolgáló ügyvédi iroda megbízásaira. A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésére válaszolva a XI. kerületi önkormányzat jegyzője, Tiba Zsolt a rendelkezésünkre bocsátotta azokat a szerződéseket, amelyekből kiderült,

a Varga Dóra Katalin Ügyvédi Iroda, és Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ) az elmúlt években összesen 122 millió forint értékben kötött szerződést a XI. kerületi önkormányzattal.

Külön érdekesség, hogy 2021-ben az önkormányzat úgy kötött öt megbízási szerződést a Varga Dóra Katalin Ügyvédi irodával, hogy élő, egy évre szóló megbízási szerződése is volt a céggel.

Borítókép: Kis - Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)

Mint ismert, néhány, az elmúlt évtizedekben komoly baloldali kapcsolatrendszert kiépítő és a Demszky-érában szocializálódó szereplő felügyeli a XI. kerületi önkormányzat közbeszerzéseit. Egész pontosan három szereplőről van szó, a László Imre polgármester helyett a kerületet vezető Kis-Fleischmann Éváról, a hivatalt vezető jegyzőről, Tiba Zsoltról, illetve a Tóth Csaba egykori MSZP-s képviselőhöz köthető Varga Dóra Katalin Ügyvédi Irodáról.

A három, egymást már a 2010 előtti fővárosi vezetésnek köszönhetően is jól ismerő szereplő az elmúlt időszakban ugyanis teljes felügyeletet kezdett gyakorolni Budapest legnagyobb kerületének vezetése felett.

Ez történt a közbeszerzések területével is. Az önkormányzat ugyanis hivatalból, Tiba Zsolt jegyző felügyelete alatt végzi el a közbeszerzési eljárást.