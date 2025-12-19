Megszorítások idején is bőkezű Bécs az LMBTQ-projektekkel

Több mint egymillió eurót fordít LMBTQ-projektekre Bécs városvezetése annak ellenére, hogy az osztrák fővárosban – a rekordmagas inflációra hivatkozva – számos területen megszorításokat vezettek be – számolt be róla az Exxpress. A döntést az SPÖ, a NEOS és a Zöldek szavazataival hagyta jóvá a városi tanács, amit az ellenzéki ÖVP élesen kritizált.

LMBTQ aktivista Fotó: AFP

A beszámoló szerint már egyetlen decemberi bizottsági ülésen több mint 700 ezer eurónyi kezdeti finanszírozást szavaztak meg, majd ezt követően végül több mint egymillió eurós támogatási csomagot hagytak jóvá az úgynevezett queer közösség számára. A pénz egy része egy queer ifjúsági központhoz kerül, amely közel 640 ezer eurót kap, emellett kisebb projektek és rendezvények – például a bécsi Szivárvány Hónap – is jelentős forrásokhoz jutnak.

Az Exxpress kiemeli: Caroline Hungerländer, az ÖVP városi tanácsosa szerint a döntés különösen visszás annak fényében, hogy közben drágulnak az óvodai étkezések, emelkednek a zeneiskolai díjak, és a családokat egyre nagyobb anyagi teher sújtja. A politikus úgy fogalmazott, miközben a dolgozó emberektől megszorításokat várnak el, „mindig van pénz az LMBT-szervezetek számára”.