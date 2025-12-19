BécstámogatásLMBTQ-mozgalom

Megszorítások idején is bőkezű Bécs az LMBTQ-projektekkel

Miközben Bécsben megszorítások sújtják a családokat, a gyerekeket és az oktatást, a városvezetés több mint egymillió eurót hagyott jóvá LMBTQ-projektek finanszírozására. A döntést a Bécsi Néppárt (ÖVP) élesen bírálta, szerintük a vörös–rózsaszín városvezetés teljesen félrecsúszott prioritásokat követ.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 4:00
A legnagyobb vitát a queer ifjúsági központ finanszírozása váltotta ki Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint egymillió eurót fordít LMBTQ-projektekre Bécs városvezetése annak ellenére, hogy az osztrák fővárosban – a rekordmagas inflációra hivatkozva – számos területen megszorításokat vezettek be – számolt be róla az Exxpress. A döntést az SPÖ, a NEOS és a Zöldek szavazataival hagyta jóvá a városi tanács, amit az ellenzéki ÖVP élesen kritizált.

LMBTQ aktivista
LMBTQ aktivista Fotó: AFP

A beszámoló szerint már egyetlen decemberi bizottsági ülésen több mint 700 ezer eurónyi kezdeti finanszírozást szavaztak meg, majd ezt követően végül több mint egymillió eurós támogatási csomagot hagytak jóvá az úgynevezett queer közösség számára. A pénz egy része egy queer ifjúsági központhoz kerül, amely közel 640 ezer eurót kap, emellett kisebb projektek és rendezvények – például a bécsi Szivárvány Hónap – is jelentős forrásokhoz jutnak.

Az Exxpress kiemeli: Caroline Hungerländer, az ÖVP városi tanácsosa szerint a döntés különösen visszás annak fényében, hogy közben drágulnak az óvodai étkezések, emelkednek a zeneiskolai díjak, és a családokat egyre nagyobb anyagi teher sújtja. A politikus úgy fogalmazott, miközben a dolgozó emberektől megszorításokat várnak el, „mindig van pénz az LMBT-szervezetek számára”.

A legnagyobb vitát a queer ifjúsági központ finanszírozása váltotta ki. Az ÖVP szerint a városi döntéshozók nem tudtak pontos adatokat bemutatni arról, hogy évente hány gyerek és fiatal veszi igénybe az intézmény szolgáltatásait, miközben a támogatás összege meghaladja a félmillió eurót. A központban ráadásul csak a közösséghez tartozó munkatársakat alkalmazhatnak, ami további kérdéseket vet fel.

Hungerländer az Exxpress szerint arra is figyelmeztetett, hogy a fiatalokat egyoldalú ideológiai hatások érhetik. Úgy véli, a gyerekek az iskolában, a közösségi médiában és a szabadidős programokon is ugyanazzal a szemlélettel találkoznak, miközben hiányzik a kritikai megközelítés és a valódi választási lehetőség.

Michael Gorlitzer, az ÖVP másik városi tanácsosa szintén megkérdőjelezte a városvezetés döntését. Szerinte alapvető kérdés, hogy Bécs városának feladata-e egyetlen célcsoport szervezeteinek ilyen mértékű és folyamatos finanszírozása, miközben más, szélesebb társadalmi rétegeket érintő területeknek egyre kevesebb forrás jut.

Borítókép: A legnagyobb vitát a queer ifjúsági központ finanszírozása váltotta ki (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmagyar péter

Út a pszichiátriára

Pilhál György avatarja

Kormánypárti médiumok háza táján visszatérő dilemma: helyes-e, ha gyakorló elmebetegek akcióiról tudósítunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu