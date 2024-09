Magyarország utat mutatott a békéhez

– Szakértőként csatlakozott az Alapjogokért Központhoz. Milyen célokkal érkezett?

– A kérdésre egy kérdéssel felelek: miért vágtam bele ebbe az egész biztonságpolitikai elemzősdibe? Azért, mert úgy éreztem, hogy ezen keresztül hatni tudok olyan folyamatokra, amiket fontosnak, talán létfontosságúnak tartok. Magányos farkasként az elmúlt két évben elértem, amit magányos farkasként elérhettem. Két könyv – több kiadásban –, egy harmadik előkészületben, számtalan cikk, interjú, podcast és egyéb médiamegjelenés. Ugyanakkor számomra egyértelművé vált, hogy elértem egy „üvegplafont”, amit magányos farkasként már nem tudok áttörni. Magányos farkasként ez az a pillanat, amikor csatlakozunk a falkához. Ami az Alapjogokért Központot illeti, számomra a legnagyobb vonzerejük az volt, hogy nem foglalkoznak meddő akadémiai köldöknézéssel. A tudás számomra csak akkor értékes, ha az a cselekvés egyik formája.

Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója (Fotó: Alapjogokért Központ)

– Izraelben ismét felerősödtek a túszok kiszabadítását követelő hangok. Milyen dilemmával néz szembe az izraeli kormány ennek kapcsán?

– A dilemma vagy inkább „trilemma”, amelynek a szarvaira fel vagyunk nyársalva, nem új keletű. Ez a feszültség már jelen volt Sámuel próféta és Saul király között is. A próféta megengedheti magának, hogy a tiszta morális álláspontot képviselje. A király, aki Machiavelli vállain állva próbál a jövőbe tekinteni, nem engedheti meg magának ezt a luxust. A talleyrandi fordulattal élve: az előbbi számára az egyetlen vörös vonal a bűn, az utóbbi számára a hiba. Nem beszélve arról, hogy kis nemzetek nem engedhetik meg maguknak, hogy nagy hibákat kövessenek el. A királynak pedig nincsenek polgárjogai, de még alapvető emberi jogai sem. Nem engedheti meg magának, hogy megszakadjon a szíve, még akkor sem, amikor a mindennapi ember megtörne a tragédia látványától. Hidegen és számítóan kell döntenie, és ebben a sokváltozós egyenletben a túszoknak kell legyen egy voksa, de vétójoguk nincs. Sok más érdek is figyelembe veendő, és amikor a hajó sorsa a tét, akkor az okos kereskedő még a legdrágább áruját is a tengerbe dobja, hogy megmentse a hajót. Aki ezt a terhet nem képes viselni, és nem tud lemondani a szívszeretet emberi jogáról, az ne menjen királynak. A prófétáknál mindig van felvétel.