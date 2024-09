Rákkal diagnosztizálták a The Cure egyik oszlopos tagját

Vérrákkal diagnosztizálták Roger O’Donnellt, a The Cure billentyűsét. Mindez egy évvel a diagnózis után került napvilágra, miután vasárnap az X-en posztolt arról, hogy biztos akar lenni abban, hogy az emberek beszélnek a vérrákról – adta hírül a TMZ.

A billentyűs részletezte, 2023 szeptemberében limfómát – a vérrák egyik fajtáját – diagnosztizáltak nála, és bár egy ideig figyelmen kívül hagyta a tüneteket, végül orvoshoz ment. Hozzáfűzte, eleinte megsemmisítve érezte magát a hír miatt, de most jól van és jó a prognózisa is, miután több kezelést is végigcsinált. Az embereknek azt tanácsolta, hogy minél előbb vizsgáltassák ki magukat, hiszen nagyobb esélyük van legyőzni a betegséget, ha időben megvan a diagnózis. O’Donnell köszönetet mondott szeretteinek és az orvosainak is.

Roger O’Donnell egyébként tavaly májustól szeptemberig a The Cure-ral turnézott, ezt követően kapta meg a diagnózist. Bár a The Cure 1976-ban alakult meg, ő 1987-ben csatlakozott hozzájuk és azóta is a csapat tagja.