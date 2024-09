Sokan sokat fizetnek azért, amit Daniel Freund kínzásnak nevez

Ismert, miszerint a magyar kormány az Európai Unió Bíróságának példátlan − még az Európai Bizottság „igényeit” is jóval meghaladó − büntetésére válaszul, amelyet a bírói testület hazánk, egyébként nemzeti hatáskörbe tartozó bevándorláspolitikája miatt szabott ki Magyarországgal szemben, úgy döntött, hogy a jövőben − a nyilvánvaló brüsszeli bevándorláspolitikai igényeknek megfelelően − ingyenes buszjáratot indít Röszkéből Brüsszelbe azoknak a migránsoknak, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel − írja az X-en közzétett posztjában a Tűzfalcsoport.

A balliberális brüsszeli elit ugyanakkor − szembe fordulva saját politikájával, illetve az általa konstruált és előszeretettel hangoztatott „értékekkel” − a legváltozatosabb kibúvókat felsorakoztatva, egy emberként próbált kihátrálni az intézkedés elől.

Nicole de Moor belga menekültügyi és migrációs államtitkár nyilatkozatában például „az unión belüli szolidaritást aláásó fenyegetésnek” nevezte a magyar kormány lépését, majd közvetve humanitárius szempontok alapján kritizálta azt. Mindezen azonban a szélsőséges magyarellenességéről jól ismert német zöldpárti politikus, Daniel Freund tudott még egyet csavarni, és a brüsszeli bársonyfotel kényelmétől megzavarodva, egy egészen zavaros eszmefuttatásba kezdett az X-oldalán: „Biztos vagyok benne, hogy kínzásnak számít, ha valaki arra kényszerül, hogy 20 órán át üljön egy hagyományos buszon.”

Ezzel szemben a valóság az, hogy számos busztársaság kínál hosszú távú, akár a Röszke−Brüsszel távolságot (kb. 1500km) jóval meghaladó, sőt, bizonyos esetekben annak többszörösét kitevő utakat, mind Európában, mind az Egyesült Államokban.

Az Európa-szerte folyamatosan növekvő német vállalat, a FlixBus 2013-ban indította el távolsági buszszolgáltatását annak érdekében, hogy alternatívát nyújtson a telekocsi és a vasúti személyszállítással szemben. A társaság oldalán jegyet foglalhatunk − többek között − a Bukarest−Lisszabon (kb. 3800 km), a Budapest−Barcelona (kb. 2000 km), a Budapest−Párizs (kb. 1500 km) vagy a Budapest−Brüsszel (kb. 1500km) buszos utakra is.

Szintén indít hosszú távú buszjáratokat a közép- és nyugat-európai országokba a RegioJet nevű cseh társaság. Az előbbiekben említett Budapest−Brüsszel járat mellett, a cég buszszolgáltatást kínál például a Róma−Amszterdam (kb. 1800 km), a Berlin−Róma (kb. 1700 km), a Budapest−Amszterdam (kb. 1400 km), a Pozsony−Lyon (kb. 1300 km) és Berlin−Lyon (kb. 1200 km) útvonalakra is.

De a hosszú távú buszjáratok nemcsak Európában népszerűek és elterjedtek, hanem az Egyesült Államokban is.

A Greyhound Lines Inc. az USA legnagyobb busztársasága, amely távolsági − a „kínzásnak” nevezett Röszke−Brüsszel távolság akár háromszorosát (!) is meghaladó − buszszolgáltatásokat kínál szerte Észak-Amerikában: Seattle−Miami (kb. 5300 km), New York−Los Angeles (kb. 4500 km), Portland−New Orleans (kb. 4000 km).

A távolsági buszozás népszerűsége pedig önmagáért beszél, hiszen a járatok jelentős részénél maximális („megtelt járat”) vagy ahhoz közeli kihasználtsággal találkozik az érdeklődő.

Mindez remekül szemlélteti, hogy azok a vádak, illetve zavaros, semmilyen ténybeli alappal alá nem támasztott okfejtések, miszerint egy hosszabb távú utazás inhumánus, emberietlen bánásmódnak minősülne, teljességgel alaptalanok és maximum a jóléttől elkényelmesedett, önmagát kizárólag business class utasként láttató balliberális elit fantáziájának szüleményei.

Borítókép: Daniel Freund, a német Zöldek európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)