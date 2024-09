Szijjártó Péter: napjaink válságai közepette sem szabad megfeledkezni a környezet- és klímavédelemről

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a tengerszint emelkedésével és a műanyagszennyezéssel foglalkozó tanácskozásokon is részt vett az ENSZ Közgyűlésén. Előbbi téma kapcsán leszögezte, hogy bár az emberiség kétségtelenül a veszélyek korában él, az utóbbi évek a fegyveres konfliktusokról és a koronavírus-járványról szóltak, de ilyen időkben sem szabad arról megfeledkezni, hogy a klímaváltozás és a tengerszint emelkedése a legégetőbb kihívások közé tartozik.

Aláhúzta, hogy a tengerszint emelkedése ráadásul nem is csak ökológiai kérdés, hiszen ez a nemzetközi politika stabilitását is veszélybe sodorhatja.

Magyarország olyan kockázatként tekint erre, amelynek nyomán városok, szigetek, sőt egész országok is egyszerűen eltűnhetnek

– hangsúlyozta.

Szavai szerint ezért ezen kihívás kezelése halasztást nem tűrő globális feladat, most kell lépni, mielőbb alapvető változásokra van szükség az áramtermelésben, és el kell mozdulni a klímasemlegesség vagy a minimális károsanyag-kibocsátás felé. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a globális ipari termelés egyre nő, erősödik a fűtési és hűtési rendszerek használata, továbbá a közlekedés elektromos átállása is folyamatban van, márpedig ez mind fokozza a világ áramigényét. És amennyiben ezt a növekvő keresletet nem sikerül felelősségteljes módon kielégíteni, annak tragikus és visszafordíthatatlan környezeti következményei lehetnek, például újabb természeti katasztrófák és fokozott tengerszint-emelkedés képében – figyelmeztetett.

Ennek kapcsán pedig kifejtette, hogy az áramtermelés egyetlen valóban felelősségteljes és biztonságos módját ma az atomenergia jelenti. Továbbá emlékeztetett, hogy Magyarországon zajlik a paksi nukleáris erőmű bővítése, amellyel a teljes hazai áramigény 70 százaléka fedezhető lesz, és emellett kiváltható lesz évi 17 millió tonna szén-dioxid kibocsátása.

Magyarország a környezetvédelemre gyakorlati, pragmatikus kérdésként tekint, és ennek köszönhető, hogy hazánk a világ azon húsz állama közé tartozik, amelyek gazdasági teljesítményük növelése mellett voltak képesek csökkenteni a károsanyag-kibocsátásukat

– közölte.

A miniszter ezután a műanyagszennyezéssel foglalkozó ülésen először is ismertette a magyar kormány álláspontját, miszerint a környezetvédelemnek kéz a kézben kell járnia a versenyképesség erősítésével, és tudatta, hogy hazánknak ezek az Európai Unió soros elnökeként is fontos céljai.

Hisszük, hogy a műanyagszennyezés elleni fellépés nemcsak globális érdek, hanem globális kötelesség is

– mondta, hozzátéve, hogy Magyarország igen komolyan veszi koordináló szerepét az EU-ban annak érdekében, hogy a közösség ehhez jelentősen hozzájáruljon.

Bemutatta az ennek céljából hozott nemzeti intézkedéseket is, kitérve arra is, hogy 2040-re a települési hulladék újrahasznosítási arányának 65 százalékra kell emelkednie a jelenlegi 32 százalékról. Üdvözölte, hogy elindult az új üvegvisszaváltási rendszer is, és augusztus végére már naponta hatmillió üveget vittek vissza az emberek, amelyek garantáltan újrahasznosításra kerülnek.

Érintette a tiszta víz ügyét is, azt hangsúlyozva, hogy ha nem sikerül megfelelően megoldani a műanyag hulladékok kezelését, akkor ezek meg fognak jelenni a vizekben, amelyek védelmének nemzetközi kötelességnek kellene lennie szavai szerint. Végül sokkolónak nevezte, hogy idén 220 millió tonna műanyag hulladék termelődik a világon, és ebből mintegy hétmillió tonna a természetbe kerül.

A probléma súlyos (…) Haladéktalan, gyors fellépésre van szükség, s Magyarország továbbra is ki fogja venni a részét a műanyag hulladék elleni küzdelemből

– összegzett.

