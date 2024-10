A Hamásszal csak megadási feltételekről lehet tárgyalni

Izraelben és Magyarországban több a közös, mint gondolnánk – kezdte vitaindítóját Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Izrael egy sziget az arab tengerben, míg a magyarok, mi szláv és német nyelvű népekkel vagyunk körülvéve, de mindkettőnknek sikerült idegen tengerben ellenálló szigetté válni – magyarázta a stratégiai igazgató.

Mindkét nemzetünk történelmileg csak nemrég szerezte vissza szuverenitását, és mind a zsidók, mind a magyarok ismerik annak értékét, és hajlandóak érte meghalni

– hangsúlyozta Kovács István.

A baloldal fél Izrael nemzeti túlélési példájától, amely a hit és a hagyományok büszke, erős pillérein áll, és ugyanezért dühösek Magyarországra is – tette hozzá.

Míg egy évvel ezelőtt, közvetlenül az október 7-i támadás után egész Izrael megrendült, mára a zsidó állam már kezébe vette a kezdeményezést – mondta el Elie Pieprz, az ISDF nemzetközi igazgatója.

A tegnap este történtek annak a következményei, hogy a Hezbollah tizenegy és fél hónapig rakétákkal és mindenféle más módon támadott minket

– mutatott rá Pieprz.

A Hezbollah lényegében átírta Izrael határait az elmúlt évben, hiszen az izraeli polgárok menekülni kényszerültek az ország északi részéből, most viszont Izrael vonul be Libanon déli részére, és veszi át az irányítást az események felett – fejtette ki a szakértő.

El fogunk pusztítani minden olyan Hezbollah infrastruktúrát, amely még mindig közvetlenül a határunk mellett van, és megpróbáljuk megteremteni a biztonságérzetet a civil lakosság számára

– szögezte le Pieprz.

Arra a kérdésre, hogy egy új háború kezdetét láthatjuk-e, az ISDF nemzetközi igazgatója nemmel válaszolt. Szerinte inkább a jelenleg zajló háború egy új szakaszáról van szó, ami viszont feltétlenül szükséges.

Ez a háború nem a Hamászról szól. Nem a Hezbollahról szól. Hanem Iránról

– világított rá Pieprz.

Még ha óriási veszteségeket szenvedtünk is el a Hamásztól, soha nem hagytuk figyelmen kívül, hogy a Hezbollah sokkal jelentősebb fenyegetést jelent – tette hozzá. A Hezbollah viszont igen okos módon mélyen beágyazódott a libanoni népességbe, sőt a kormányba is. Izrael most igyekszik szétválasztani őket, ha ez egyáltalán lehetséges.

Izrael mindent megtett, hogy elkerülje a mostani háborút, tizenegy hónapon keresztül próbálkoztak diplomáciai megoldással – mondta Pieprz.

Végső soron azonban Iránról van szó, amelynek mindenhol vannak megbízottjai, gondoljunk csak a jemeni húszi lázadókra – magyarázta a szakértő.

A fegyveres háború mellett jogi harcot is vív most Izrael, ugyanis május 20-án újabb antiszemita pogrommal nézett szembe, amikor Hágában a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze indítványozta, hogy a testület bocsásson ki elfogatási parancsot nem csupán a Hamász vezetői, de Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joáv Gallant izraeli védelmi miniszter ellen is – hívta fel a figyelmet Ron Soffer nemzetközi jogász, aki évtizedeken keresztül Párizsban dolgozott, nemrég azonban Budapestre költözött.

A gázai civilek elleni bűnöket, amikkel vádolják őket, ha akarták volna se követhették volna el, ugyanis Izrael demokrácia. A vádak abszurdak, és nincs rájuk szemernyi bizonyíték sem – fogalmazott a nemzetközi jogász.

Épp ellenkezőleg, valószínűleg Izrael az egyetlen ország a hadviselés történetében, amely egy háború alatt a saját ellenségét élelmezte – mutatott rá Ron Soffer.

A jogi hercehurca egy újabb front Izrael számára, és egy igen veszélyes front, mert amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy kiadja ezeket a letartóztatási parancsokat, az komolyan korlátozni fogja a miniszterelnök utazási lehetőségeit. Nem fog tudni utazni sehova Európában, kivéve Magyarországot, amely már bejelentette, hogy nem hajtja végre a letartóztatási parancsot

– hívta fel a figyelmet a nemzetközi jogász, hozzátéve, hogy ez rossz jelzést küld a terroristáknak és Iránnak, ráadásul precedenst teremtene, és onnantól fogva bármely nyugati vezető szembenézhetne hasonlóval.

Izrael óriásit változott az elmúlt egy évben – mondta el Elie Pieprz. Az ország tisztában volt vele, hogy a szolidaritás, ami a támadás utáni napokban Európa-szerte megnyilvánult, nem tart majd örökké. A kérdés az volt, hogy beletörődik-e ebbe.

Bár küldött fegyvereket Izraelnek, a Biden-kormányzat legalább december óta igyekszik véget vetni ennek a háborúnak, de kudarcot vallott.

Izraelt azonban nem lehet korlátozni

– hangsúlyozta Pieprz.

Izrael megértette, hogy egy alvó óriás van a határain, amely bármikor felébredhet, és megvan a fegyverzete és az ideológiája, hogy megtámadja Izraelt. Október 7. óta már azt is tudja, hogy az akarata is megvan – világított rá a szakértő.

A Hamásszal nem lehet tűzszüneti feltételekről tárgyalni, mert a tűszünet nem vet véget a háborúnak, csak meghosszabbítja azt. A Hamásszal csak a megadás feltételeiről lehet tárgyalni – szögezte le Elie Pieprz, hozzátéve, hogy a Hezbollah esetében sem lát esélyt arra, hogy a terrorszervezet megadása nélkül véget érjen a háború.

