Az orosz atomfegyverektől retteg az angolszász média Zelenszkij atomfenyegetése után

Nem stratégiai atomfegyverek

Oroszország becslések szerint 1000-2000 nem stratégiai, vagyis taktikai atomfegyverrel is rendelkezik. Ezek kisebb erejűek a stratégiai fegyvereknél, és a csatatéren való alkalmazásra szántak. Ilyenek például az Iskander rakéták és a Kinzhal hiperszonikus rakéták - áll a The Independent elemzésében.

A kölcsönös biztosított megsemmisülés (MAD) és Oroszország nukleáris doktrínája

Évtizedek óta a MAD elve alapján működik a nukleáris elrettentés. Oroszország 2020-ban elfogadott nukleáris doktrínája kimondja, hogy atomfegyvereket csak nukleáris támadás, vagy hagyományos fegyverekkel történt, az orosz állam létét veszélyeztető támadás esetén vethet be. A doktrína azonban tavaly módosításra került, és most már a nem-nukleáris államok hagyományos támadását is atomtámadással lehet viszonozni, amennyiben azt nukleáris hatalom támogatja. Ez egyértelmű figyelmeztetés a Nyugat számára.

A fegyverzet-ellenőrzés jövője

A 2010-es Új START egyezmény, amely korlátozza az orosz és az amerikai nukleáris fegyverek számát, 2026-ban jár le. Oroszország tavaly felfüggesztette részvételét az egyezményben. Putyin bejelentette, hogy Oroszország újra elkezdi gyártani azokat a földfelszíni közepes hatótávolságú rakétákat, amelyeket az 1987-es INF szerződés tiltott.

A nukleáris tesztek folytatásának lehetősége

Orosz nacionalisták sürgetik a nukleáris tesztek folytatását, hogy demonstrálják Oroszország atomfegyver-használati készségét. Putyin azt mondta, hogy Oroszország akkor folytathatja a teszteket, ha az Egyesült Államok is ezt teszi.

Új fegyverek fejlesztése

Oroszország fejleszt új, hiperszonikus fegyvereket, mint például az Avangard, valamint egy atommeghajtású Poseidon tengeri drónt. A Burevestnik nevű atommeghajtású cirkálórakéta fejlesztése azonban problémákkal küzd.