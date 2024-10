Brüsszel még mindig a migránsok kötelező szétosztását szorgalmazza

Az Európai Unió országainak migránspárti állam- és kormányfői a brüsszeli csúcstalálkozón megpróbálták magukat úgy bemutatni, mint a migrációs krízis megoldói, mégis inkább csak újabb homályos ígéreteket tettek – írja cikkében Petra Steger osztrák jobboldali politikus, amelyet az Origo szemlézett.

Szerinte a valóságban azonban ismételten bebizonyosodott, hogy az EU-nak hiányzik az ereje és az elszántsága ahhoz, hogy valóban működőképes megoldásokat dolgozzon ki az illegális tömeges bevándorlás megállítására és a jogszerűtlenül az EU-ban tartózkodó személyek következetes visszafordítására.

Hozzátette, újfent megmutatkozik a hiányzó erő és elszántság, hogy fenntartható megoldást dolgozzanak ki az illegális bevándorlás megállítására, annak ellenére, hogy alig fél év telt el a sokat dícsért migrációs paktum elfogadása óta.

Az uniós csúcs írásos következtetései nem tükrözik azt a magas szintű motivációt, amelyet az eddig migránspárti vezetők ígértek. Ehelyett olyan általános megjegyzéseket tartalmaznak, amelyek gyakorlati jelentőséget nem képviselnek, és a bizottság számára új törvényjavaslat benyújtását javasolják

– jelentette ki az FPÖ európai parlamenti képviselője, aki szerint tévúton járnak azok, akik gyors változásra számítanak. A migrációs paktum feltételei csak 2026-ban lépnek életbe, és nem fogja meggátolni az illegális migránsok beáramlását az EU-ba.

A csomag értelmében erőszakkal osztják szét őket a tagállamok között. Az irányelv módosítása pedig még ennél jóval több időt fog igénybe venni, ha erre sor kerülhet egyáltalán.

Petra Steger szerint a csúcstalálkozó után világossá vált az is, hogy az egyes uniós tagországoknak érdemes lenne saját kezükbe venniük határaik védelmét, amíg az EU nem mutat fel valóban hatékony megoldásokat. Az osztrák helyzet csak tovább fokozza az elégedetlenséget, hiszen Ausztriában az elmúlt közel öt év alatt csaknem 250 ezer menedékkérelmet nyújtottak be. Ehhez képest Herbert Kickl belügyminisztersége idején, 2018 és 2019 között összesen alig több mint 26 ezer kérelmet nyújtottak be.

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy Ausztriának az önálló, hatékony határvédelem érdekében saját útra kell lépnie. Hollandia és Magyarország példaként szolgálhatnak ebben, habár Ausztria belső politikai viszonyai megnehezítik ezt

– jelentette ki Petra Steger, majd leszögezte, hogy csak a patrióták cselekedhetnek a polgárok valódi érdekei mentén.

Borítókép: Egyre több problémát okoznak a rendőrségnek az illegális migránsok (Fotó: AFP)