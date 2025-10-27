la ligaEl ClasicoVinicius Juniorxabi alonsoFC BarcelonaReal Madrid

Ezt nem ússza meg Vinícius? Érik a büntetés, Xabi Alonso lesújthat rá

A Real Madrid 2-1-s győzelmet aratott a Barcelona ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában vasárnap délután. A győzelmet azonban beárnyékolta Vinícius Júnior viselkedése. A királyi klub vezetői Xabi Alonsóra bíznák, hogy megbünteti-e az önmagából kikelő Viníciust, mindenben támogatni fogják az edzőjüket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 19:24
Vinícius Júniornak nem tetszett, hogy Xabi Alonso le merte őt cserélni
Vinícius Júniornak nem tetszett, hogy Xabi Alonso le merte őt cserélni Fotó: ALBERTO GARDIN Forrás: NurPhoto
A a Real Madrid drámai küzdelemben 2-1-re nyert az ősi rivális Barcelona ellen vasárnap délután. A találkozón minden volt, mint a búcsúban: piros lap, tizenegyes, meg nem adott gól, sőt Vinícius Júnior még a sajátjainak is majdnem nekiment. Nem kétséges, hogy az idény első klasszikusáról még sokáig fognak beszélni, már csak abból a szempontból is, hogy mi történik majd a brazil támadóval a királyi klubnál.

Vinícius a balhéja miatt akár büntetésre is számíthat
Vinícius a balhéja miatt büntetésre is számíthat. Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Xabi Alonso dönt Vinícius sorsáról

A spanyol Cadena SER rádió információi szerint a madridi klubvezetők úgy vélik, hogy ez egy olyan ügy, amelyet a vezetőedzőnek, Xabi Alonsónak és Viníciusnak kell lerendezniük. A madridi klubot irányítók szerint az edzőnek kell kezelnie a helyzetet, és ha úgy érzi, ehhez fegyelmi intézkedés szükséges, megteheti, a klub pedig semmilyen akadályt nem gördít majd elé. Egyet azonban világossá tettek: ami a Bernabéuban történt, az a jövőben nem ismétlődhet meg.

A klubhoz közeli források szerint Xabi Alonso és Vinícius már vasárnap, közvetlenül a meccs után megvitatták a történteket, sőt a beszélgetést egy öleléssel zárták.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a brazil játékos elkerüli az esetleges pénzbüntetést, hiszen a Real Madrid belső szabályzata értelmében az edző dönthet arról, jár-e fegyelmi szankció.

Vinícius magánszáma a Barcelona elleni rangadón:

 

