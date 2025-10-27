Királytigrisek a Bakony vadonjában

A Királytigrisek alkották Hitler egyik utolsó reményét, hogy megfordítsa az 1945 tavaszára katasztrofálissá vált magyarországi harctéri helyzetet. A második világháború történetében sehol sem vetették be akkora számban a legfélelmetesebb német nehéztankot, mint a dunántúli hadműveletben.

A Királytigrisek voltak a második világháború legfélelmetesebb páncélosai. Csak alig néhány példányuk maradt fenn Fotó: Wikimedia Commons/ Bovington, Tank Museum

A Királytigrisek, Hitler rettegett halálosztói

A nyugati hadszíntéren, az Ardennekben 1944. december 16-án elindított nagy német offenzíva keserves meglepetésként érte az angolszász szövetségeseket. A kezdeti német sikerek után az amerikai és brit hadseregcsoportok súlyos veszteségek árán ugyan, de sikeresen megállították, majd 1945 januárjának közepére a kiindulási vonalaikig szorították vissza a szintén komoly veszteségeket elszenvedett német seregtesteket.

SS roham-alegység az ardenneki ellentámadás idején Fotó: Wikimedia Commons/Bundesarchiv

A nyugati kudarc után Adolf Hitler figyelme ismét kelet felé fordult, ahol újabb katasztrófa fenyegette az ekkor már recsegő-ropogó náci hadigépezetet. A Vörös Hadsereg első alakulatai 1944. szeptember 23-án Battonya, Csanádpalota és Makó térségében lépték át Magyarország trianoni határait. Noha eleinte úgy tűnt a szovjet hadvezetés számára, hogy Magyarországról gyorsan kiszoríthatják a német alakulatokat, ám Horthy kormányzó október 15-i kudarcba fulladt átállási kísérlete, a nyilas hatalomátvétel és Budapest ostroma hosszan elhúzódó véres harcok terepévé változtatta a magyarországi hadszínteret. Ami különösen riasztó volt Hitler számára, hogy Fjodor Tolbuhin marsall 3. ukrán frontja, valamint Rogyion Malinovszkij marsall 2. ukrán frontjának egyes seregtestei tartósan megvetették lábukat a Dunántúlon.

Fjodor Tolbuhin marsall, a 3. ukrán front parancsnoka Fotó: Ria/Novosti

Románia 1944. augusztus 23-án történt kiugrása miatt a Harmadik Birodalom elvesztette a legfontosabb üzemanyagforrást, a ploesti olajmezőket, ami miatt 1944 szeptemberére 90 százalékkal csökkentek a náci Németország olajforrásai.

Ebben a válságos helyzetben a zalai olajmezők váltak a Harmadik Birodalom legfontosabb üzemanyagforrásává.

Adolf Hitler ezért elhatározta, hogy bármi áron megvédi a náci Németország utolsó olajtartalékait, amihez azonban ki kellett szorítani a Vörös Hadsereg Dunántúlon stabil frontvonalat kiépített alakulatait.