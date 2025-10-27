fake newssajtóálhír

Álhírt terjeszt a nemzetközi, balliberális fakenews-gyár – a teljes videó buktatta le őket

Orbán Viktor miniszterelnök Rómában a La Repubblica olasz lapnak nyilatkozott, szavait azonban elferdítették. A balliberális fakenews-gyárat a teljes videó buktatta le.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 21:10
Illusztráció Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A balos lapok óriási szalagcímekkel közölték, hogy Orbán Viktor azt mondta, Donald Trump hibát követett el a szankciókkal. Az interjúról készült videóból azonban egyértelműen kiderült:

Orbán Viktor nem mondott ilyet. 

Az interjú során a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy Trump hibát követett-e el, beszél-e az amerikai elnökkel a kérdésről, azt felelte, hogy 

Hamarosan Washingtonban leszek, és megvitatjuk. Különösen azt, hogy hogyan hozhatunk létre egy fenntartható rendszert a magyar gazdaság számára. Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulna.

Később pedig arra a kérdésre, hogy Trump túllőt-e a célon, úgy válaszolt, hogy „Magyarország szempontjából igen”. 

Vagyis egyáltalán nem mondott olyat a miniszterelnök, hogy Trump hibázott. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekpintér béla

Schmidt Máriát agyonverni nem kell félnetek

Néző László avatarja

Vajon mit üzen Pintér Béla a mai idegrángásos Magyarországnak, amelyben már így is elszabadultak a sötét indulatok?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.