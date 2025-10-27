Álhírt terjeszt a nemzetközi, balliberális fakenews-gyár – a teljes videó buktatta le őket

A balos lapok óriási szalagcímekkel közölték, hogy Orbán Viktor azt mondta, Donald Trump hibát követett el a szankciókkal. Az interjúról készült videóból azonban egyértelműen kiderült:

Orbán Viktor nem mondott ilyet.

Az interjú során a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy Trump hibát követett-e el, beszél-e az amerikai elnökkel a kérdésről, azt felelte, hogy

Hamarosan Washingtonban leszek, és megvitatjuk. Különösen azt, hogy hogyan hozhatunk létre egy fenntartható rendszert a magyar gazdaság számára. Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulna.

Később pedig arra a kérdésre, hogy Trump túllőt-e a célon, úgy válaszolt, hogy „Magyarország szempontjából igen”.

Vagyis egyáltalán nem mondott olyat a miniszterelnök, hogy Trump hibázott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)