Újabb fideszesek kaptak halálos fenyegetést, már egy államtitkár is célkeresztbe került

Fenyegető sms-t kapott Ágh Ernő, a Fidesz–KDNP szombathelyi önkormányzati képviselője és fia, Ágh Péter országgyűlési képviselő, államtitkár – írja az Index.

Az ismeretlen feladó csütörtök este küldte az üzenetet, amelyben durva hangvételű és erőszakos kijelentéseket fogalmazott meg.

Az sms szövege szerint a fenyegető azt írta: „Nem szégyelled a mocskos pofád, hogy ilyen moslék gyereket csináltál! Remélem, áprilisban bitófán lóg veled együtt!” A kifejezések nyílt halálos fenyegetésként értelmezhetők, ezért Ágh Ernő az eset után azonnal a rendőrséghez fordult, és ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

A rendőrség megkezdte a vizsgálatot az üzenet eredetének kiderítésére, és vizsgálják, hogy a fenyegetés politikai indíttatású volt-e.

Mivel az érintettek közül Ágh Péter kormányzati pozíciót is betölt, az ügy különös figyelmet kapott.