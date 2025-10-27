Újabb fideszesek kaptak halálos fenyegetést, már egy államtitkár is célkeresztbe került

Rendkívüli

Orbán Viktor: A glóbuszon az elsöprő többség a béke pártján van

Ismeretlen személy küldött fenyegető sms-t a Fidesz–KDNP szombathelyi önkormányzati képviselőjének és fiának, Ágh Péter államtitkárnak. A politikusok azonnal feljelentést tettek, a rendőrség vizsgálatot indított a súlyos hangvételű üzenet ügyében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 18:58
Ágh Ernő Forrás: Facebook
Fenyegető sms-t kapott Ágh Ernő, a Fidesz–KDNP szombathelyi önkormányzati képviselője és fia, Ágh Péter országgyűlési képviselő, államtitkár – írja az Index.

Az ismeretlen feladó csütörtök este küldte az üzenetet, amelyben durva hangvételű és erőszakos kijelentéseket fogalmazott meg.

Az sms szövege szerint a fenyegető azt írta: „Nem szégyelled a mocskos pofád, hogy ilyen moslék gyereket csináltál! Remélem, áprilisban bitófán lóg veled együtt!” A kifejezések nyílt halálos fenyegetésként értelmezhetők, ezért Ágh Ernő az eset után azonnal a rendőrséghez fordult, és ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

A rendőrség megkezdte a vizsgálatot az üzenet eredetének kiderítésére, és vizsgálják, hogy a fenyegetés politikai indíttatású volt-e.

 Mivel az érintettek közül Ágh Péter kormányzati pozíciót is betölt, az ügy különös figyelmet kapott.

