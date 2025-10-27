Ezzel a hazugsággal próbálta magát kedvezőbb színben feltüntetni a Momentum trágár képviselője

Újabb hazugsággal próbálkozott Stummer János, a momentumos képviselő a politikusként elszenvedett kudarcát igyekezett kozmetikázni. Az egykori jobbikos Stummer a Magyar Hangnak adott interjúban felidézte, hogy a 2022-es parlamenti választáson alulmaradt Békés vármegyei 1. számú országgyűlési egyéni választókerület mandátumáért folytatott versenyben, de a veresége mértékét a valósnál kisebbnek próbálta beállítani.

Stummer János produkcióján Cseh Katalinék is jól szórakoztak Fotó: Máthé Zoltán / MTI

– Már 2020 nyarától jártuk a választókerületet, ajtóról ajtóra kopogtattunk a falvakban is. Hiába, mert végül Békéscsabán szűken nyertem, de a másik kilenc települést nem tudtam behúzni – hangoztatta, ám a kijelentése egyszerűen cáfolható, amint az az Átlátszó települési szintű összesítéséből is kiderül. A megyeszékhelyen ugyanis szintén a Fidesz–KDNP jelöltje, Herczeg Tamás kapta a legtöbb szavazatot, a voksok 45,8 százalékát, szemben Stummer János 42,13 százalékos eredményével. A politikus végül úgy jutott mandátumhoz, hogy a képviselőségről lemondó Orosz Anna helyét kapta meg.

Azt nem tudni, mi késztette Stummert arra, hogy ilyen könnyen ellenőrizhető kérdésben állítson valótlanságot, annyi mindenesetre bizonyos: a képviselőt láthatóan kizökkentette, amikor az Országgyűlés néhány napja elvette a mentelmi jogát. – Vegyétek el a mentelmi jogomat és k…pjátok be! – így reagált ugyanis a parlament döntésére, aminek az volt a háttere, hogy Stummer több párttársával együtt részt vett a Momentum különböző rendbontó akcióiban.

Egyébként korábban is volt arra példa, hogy Stummer János álhírrel igyekezett felhívni magára a figyelmet. Még 2021 februárjában, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnökeként azt híresztelte, hogy titkosítva, Orbán Viktor miniszterelnöknek épülne külön bejáró a Puskás Arénánál. A kacsát az aréna rögtön cáfolta a Facebookon-oldalán. Mint kifejtették, az esedékes felülvizsgálat során azt állapították meg, hogy „jobb lenne, ha a védett személyek, kiemelt vendégek, valamint előadók autós közlekedési útvonala nem keresztezné a több tízezres közönség gyalogos útvonalát, ezért célszerű e közlekedési utakat fizikailag elkülöníteni. A tervezett megoldás egy mindösszesen ötven méter hosszú autós aluljáró lenne”. Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága jóváhagyta, hogy a tervezési és kivitelezési munkák nemzetbiztonságilag minősített, meghívásos, többszereplős versenyeztetéssel pályáztassák meg.