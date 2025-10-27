Stummer JánosszavazatMomentumországgyűlés

Ezzel a hazugsággal próbálta magát kedvezőbb színben feltüntetni a Momentum trágár képviselője

A momentumos Stummer János könnyen cáfolható állítással igyekezett kozmetikázni a 2022-es választáson elszenvedett vereségét, amikor egy lapinterjúban azt állította, hogy Békéscsabán sikerült a szavazatok többségét besöpörnie abban a választókerületben, ahol indult. Ezzel szemben az igazság az, hogy Stummer mind a tíz településen alulmaradt a fideszes riválisával szemben. Ez nem az első eset volt, hogy Stummer János lebukott egy hazugságával. Korábban, még az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnökeként azt az álhírt terjesztette, hogy Orbán Viktornak épülne külön bejáró a Puskás Arénánál.

Munkatársunktól
2025. 10. 27. 17:11
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Újabb hazugsággal próbálkozott Stummer János, a momentumos képviselő a politikusként elszenvedett kudarcát igyekezett kozmetikázni. Az egykori jobbikos Stummer a Magyar Hangnak adott interjúban felidézte, hogy a 2022-es parlamenti választáson alulmaradt Békés vármegyei 1. számú országgyűlési egyéni választókerület mandátumáért folytatott versenyben, de a veresége mértékét a valósnál kisebbnek próbálta beállítani.

Budapest, 2025. október 21. Stummer János, a Momentum képviselője felszólal mentelmi ügyével kapcsolatban az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 21-én. MTI/Máthé Zoltán
Stummer János produkcióján Cseh Katalinék is jól szórakoztak Fotó: Máthé Zoltán / MTI

– Már 2020 nyarától jártuk a választókerületet, ajtóról ajtóra kopogtattunk a falvakban is. Hiába, mert végül Békéscsabán szűken nyertem, de a másik kilenc települést nem tudtam behúzni – hangoztatta, ám a kijelentése egyszerűen cáfolható, amint az az Átlátszó települési szintű összesítéséből  is kiderül. A megyeszékhelyen ugyanis szintén a Fidesz–KDNP jelöltje, Herczeg Tamás kapta a legtöbb szavazatot, a voksok 45,8 százalékát, szemben Stummer János 42,13 százalékos eredményével. A politikus végül úgy jutott mandátumhoz, hogy a képviselőségről lemondó Orosz Anna helyét kapta meg.

Azt nem tudni, mi késztette Stummert arra, hogy ilyen könnyen ellenőrizhető kérdésben állítson valótlanságot, annyi mindenesetre bizonyos: a képviselőt láthatóan kizökkentette, amikor az Országgyűlés néhány napja elvette a mentelmi jogát. – Vegyétek el a mentelmi jogomat és k…pjátok be! – így reagált ugyanis a parlament döntésére, aminek az volt a háttere, hogy Stummer több párttársával együtt részt vett a Momentum különböző rendbontó akcióiban.

Egyébként korábban is volt arra példa, hogy Stummer János álhírrel igyekezett felhívni magára a figyelmet. Még 2021 februárjában, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnökeként azt híresztelte, hogy titkosítva, Orbán Viktor miniszterelnöknek épülne külön bejáró a Puskás Arénánál. A kacsát az aréna rögtön cáfolta a Facebookon-oldalán. Mint kifejtették, az esedékes felülvizsgálat során azt állapították meg, hogy „jobb lenne, ha a védett személyek, kiemelt vendégek, valamint előadók autós közlekedési útvonala nem keresztezné a több tízezres közönség gyalogos útvonalát, ezért célszerű e közlekedési utakat fizikailag elkülöníteni. A tervezett megoldás egy mindösszesen ötven méter hosszú autós aluljáró lenne”. Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága jóváhagyta, hogy a tervezési és kivitelezési munkák nemzetbiztonságilag minősített, meghívásos, többszereplős versenyeztetéssel pályáztassák meg.

 

               
       
       
       

