Orbán Viktor édesanyját is börtönbe küldenék a tiszások

A Békemeneten váratlanul interjút adott a miniszterelnök édesanyja, válaszul vállalhatatlanul kezdték ócsárolni Magyar Péter követői. A tiszások nem az interjú tartalmát, hanem a miniszterelnök édesanyjának személyét kifogásolták a hozzászólásaikban. Az egyik kommentelő a Tisza Párt támogatóit gyűjtő csoportban például olyan megjegyzéseket osztott meg, amelyek egy az egyben olyan információkat tartalmaztak, amelyeket a miniszterelnök édesanyja is cáfolt.

Forrás: Facebook

Emellett a nyilvánvalóan kamuprofil azt is állította, hogy Orbán Viktor anyja amellett, hogy roma származású, még tolvaj is.

Forrás: Facebook

Egy másik tiszás pedig egyenesen börtönbe küldené a miniszterelnök anyját.

Remélem most is nagy zakó lesz, azután egy kis cellanyugalom

– írta a kommentelő. Az illetővel párhuzamosan többen is bűnrészesnek nevezték Sipos Erzsébetet, az azonban nem derült ki, hogy mi volt a bűne, azon túl, hogy a miniszterelnök közvetlen hozzátartozója.

Mások pedig arra tettek egyértelmű megjegyzést, hogy a miniszterelnök édesanyja hazudott, amikor azt állította, nincsenek is zebráik Hatvanpusztán, majd pedig birkának nevezték a kormánypárti szimpatizánsokat.