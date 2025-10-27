Sipos ErzsébetminiszterelnökBékemenetOrbán Viktorbörtön

Orbán Viktor édesanyját is börtönbe küldenék a tiszások

Nyomdafestéket nem tűrő módon inzultálták Orbán Viktor édesanyját a Tisza Párt támogatói, miután nyilatkozott egy youtubernek.

Munkatársunktól
2025. 10. 27. 19:28
Borítókép: Képernyőfotó (Forrás: Facebook)
A Békemeneten váratlanul interjút adott a miniszterelnök édesanyja, válaszul vállalhatatlanul kezdték ócsárolni Magyar Péter követői. A tiszások nem az interjú tartalmát, hanem a miniszterelnök édesanyjának személyét kifogásolták a hozzászólásaikban. Az egyik kommentelő a Tisza Párt támogatóit gyűjtő csoportban például olyan megjegyzéseket osztott meg, amelyek egy az egyben olyan információkat tartalmaztak, amelyeket a miniszterelnök édesanyja is cáfolt. 

Forrás: Facebook

Emellett a nyilvánvalóan kamuprofil azt is állította, hogy Orbán Viktor anyja amellett, hogy roma származású, még tolvaj is. 

Forrás: Facebook

Egy másik tiszás pedig egyenesen börtönbe küldené a miniszterelnök anyját. 

Remélem most is nagy zakó lesz, azután egy kis cellanyugalom 

– írta a kommentelő. Az illetővel párhuzamosan többen is bűnrészesnek nevezték Sipos Erzsébetet, az azonban nem derült ki, hogy mi volt a bűne, azon túl, hogy a miniszterelnök közvetlen hozzátartozója. 

 

Mások pedig arra tettek egyértelmű megjegyzést, hogy a miniszterelnök édesanyja hazudott, amikor azt állította, nincsenek is zebráik Hatvanpusztán, majd pedig birkának nevezték a kormánypárti szimpatizánsokat. 

Borítókép: Képernyőfotó (Forrás: Facebook)

