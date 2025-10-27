Rendkívüli

Orbán Viktor: A glóbuszon az elsöprő többség a béke pártján van

Trump: Atomtengeralattjáró rejtőzik Oroszország partjainál

Az orosz elnök bejelentette, hogy az új, „Burevesztnyik” rakéta tesztje hatalmas siker volt. Donald Trump erre reagálva hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok erőteljes nukleáris elrettentő eszközökkel rendelkezik, köztük egy atomtengeralattjáróval Oroszország partjainál. Az amerikai elnök szerint Putyinnak inkább az orosz–ukrán háború befejezésére kellene koncentrálnia, nem új fegyverek bemutatására.

András János
2025. 10. 27. 17:56
Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy a „Burevesztnyik” rakéta a tesztek során mintegy 14 000 kilométert repült és több mint 15 órán át volt a levegőben. Írtunk róla, hogy Medvegyev gratulált a sikeres rakétateszthez. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kommentálta az orosz elnök szavait és hangsúlyozta, hogy Washington erőteljes nukleáris elrettentő eszközökkel rendelkezik, többek között van „egy atomtengeralattjáró Oroszország partjainál” – írja a zn.ua.

US President Donald Trump waves at the top of the stairs of Air Force One as he arrives at Kuala Lumpur International Airport in Sepang on October 26, 2025. US President Donald Trump arrived in Malaysia on October 26 on the first leg of an Asian tour that will include high-stakes trade talks with Chinese counterpart Xi Jinping. (Photo by Hasnoor Hussain / POOL / AFP)
Fotó: HASNOOR HUSSAIN / POOL

Nem játszadozunk

– reagálta Donald Trump elnök Putyin „Burevesztnyik” rakétáról szóló bejelentésére. Az amerikai elnök azt hangsúlyozza, hogy Putyinnak inkább az orosz–ukrán háború befejezésére kellene koncentrálnia.

Trump az Air Force One fedélzetén adott interjút

Az amerikai elnök korábban utasította a haditengerészetet, hogy Oroszország partjaihoz közel helyezkedjenek el válaszul az Oroszországi Biztonsági Tanács elnökhelyettese, Dmitrij Medvegyev nukleáris fenyegetéseire.

Tudják, hogy van egy atomtengeralattjárónk — a világ legjobbja — közvetlenül a partjaiknál. Szóval nincs szükségünk arra, hogy egy rakéta 8 000 mérföldet (kb. 12 875 kilométert) repüljön

— mondta Trump. Az elnök hangsúlyozta, hogy Amerika is rendszeresen hajt végre fegyverkísérleteket és Putyinnak inkább a háború befejezésére és nem új fegyverek demonstrálására kellene koncentrálnia.

Nem tartom helyénvalónak, hogy Putyin ilyen kijelentéseket tesz. Jobb lenne, ha befejezné azt a háborút, amelynek egy hétig kellett volna tartania, és most már a negyedik évéhez közelít. Ezzel kellene foglalkoznia, nem a rakétatesztekkel

 — hangsúlyozta az amerikai elnök.

Borítókép: Az amerikai és az orosz elnök (Fotó: AFP)

