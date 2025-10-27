Trump: Atomtengeralattjáró rejtőzik Oroszország partjainál

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy a „Burevesztnyik” rakéta a tesztek során mintegy 14 000 kilométert repült és több mint 15 órán át volt a levegőben. Írtunk róla, hogy Medvegyev gratulált a sikeres rakétateszthez. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kommentálta az orosz elnök szavait és hangsúlyozta, hogy Washington erőteljes nukleáris elrettentő eszközökkel rendelkezik, többek között van „egy atomtengeralattjáró Oroszország partjainál” – írja a zn.ua.

Fotó: HASNOOR HUSSAIN / POOL

Nem játszadozunk

– reagálta Donald Trump elnök Putyin „Burevesztnyik” rakétáról szóló bejelentésére. Az amerikai elnök azt hangsúlyozza, hogy Putyinnak inkább az orosz–ukrán háború befejezésére kellene koncentrálnia.