Halálos vonatgázolás történt Balatonszárszón

Halálra gázolt egy embert a vonat hétfőn Balatonföldvár után, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani a Balaton déli partján – közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, hogy a budapesti Déli pályaudvarról Keszthelyre elindult Balaton InterCity Balatonföldvár után egy gyalogosátjáróban ütött el egy embert, aki a baleset következtében életét vesztette.

A baleset miatt Szántód és Balatonszárszó között nem közlekedhetnek a vonatok, így hosszabb eljutási időre, pótlóbuszokra kell számítani a Balaton déli partján.

A vonatok Budapest felől Siófokon, Nagykanizsa/Keszthely felől Balatonszemesen fordulnak meg; Siófok és Balatonszemes között pótlóbuszok járnak. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vonaton százkét ember utazott, nekik a siófoki hivatásos tűzoltók segítenek a biztonságos leszállásban.