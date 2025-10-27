balesethalálMávinformBalatonföldvár

Halálos vonatgázolás történt Balatonszárszón

Halálra gázolt egy embert a vonat hétfőn Balatonföldvár után, Balatonszárszó területén, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani a Balaton déli partján – közölte a Mávinform a honlapján.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 20:36
Illusztráció Fotó: csikiphoto Forrás: Shutterstock
Azt írták, hogy a budapesti Déli pályaudvarról Keszthelyre elindult Balaton InterCity Balatonföldvár után egy gyalogosátjáróban ütött el egy embert, aki a baleset következtében életét vesztette.

A baleset miatt Szántód és Balatonszárszó között nem közlekedhetnek a vonatok, így hosszabb eljutási időre, pótlóbuszokra kell számítani a Balaton déli partján.

A vonatok Budapest felől Siófokon, Nagykanizsa/Keszthely felől Balatonszemesen fordulnak meg; Siófok és Balatonszemes között pótlóbuszok járnak. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vonaton százkét ember utazott, nekik a siófoki hivatásos tűzoltók segítenek a biztonságos leszállásban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


