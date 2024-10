Csattanós választ kapott a külügytől a Magyarországot kritizáló német nagykövet

Nem értjük, hiszen ahogy akkor, úgy most is a német emberek mellett állunk. Ahogy akkor, úgy most is, mi érdekeltek vagyunk abban, hogy Németország erős legyen, Németország fejlődjön, és a német emberek jólétben, biztonságban élhessenek. Erről szól, amikor az illegális bevándorlókkal szembeni védelmet ki szeretnénk terjeszteni. De erről szól az is, amikor a német ipari, gazdasági szereplők mellett kiállunk úgy hazai, mint a nemzetközi színtéren, kiállunk akkor is, amikor éppen a német kormány cserben hagyja őket, mi elkötelezettek vagyunk a kapcsolataink erősítése mellett.