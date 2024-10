Döntő pillanathoz ért a Salvini-per

Salvini hangsúlyozta, hogy ma is emelt fővel lép a bírák elé. Most is megvédené hazáját az illegális bevándorlástól, csupán miniszteri kötelességét teljesítette, amikor nem jelölt ki biztos kikötőt az illegális bevándorlóknak. Most is megerősítette, hogy nincs benne félelem, hiszen politikai per folyik ellene.