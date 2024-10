Franciaország és Olaszország is küzd a hatalmas áradásokkal

Az elmúlt napokban Európa két országát, Franciaországot és Olaszországot is szélsőséges esőzések és áradások sújtották, amelyek rendkívüli helyzetet teremtettek a helyi lakosság és az infrastruktúra számára. A Franciaország déli és keleti régióit sújtó esőzések az elmúlt évtizedek legnagyobb mértékű áradásait okozták, míg Olaszország több tartományában is természeti katasztrófa alakult ki.

Franciaországban az Ardèche és Rhône régiókban az esőzések következtében súlyos áradások és földcsuszamlások alakultak ki.

A meteorológiai jelentések szerint néhány nap alatt több mint 600-700 milliméter csapadék hullott, ami példátlan az ország ezen részén. A Météo-France meteorológiai szolgálat több mint 34 megyében adott ki narancssárga riasztást, míg hat megyében vörös riasztás volt érvényben a legsúlyosabb időszakban.

A francia hatóságok figyelmeztették a lakosságot, hogy kerüljék a veszélyes területeket, és készüljenek fel további áradásokra, különösen a hegyvidéki régiókban. Az Ardèche vidékén található Annonay városát teljesen elöntötte a víz, több tucat ház és üzlet került víz alá. A hatóságok több ezer embert evakuáltak, míg az ország más részein is súlyos károkat jelentettek.

Párizsban is tragikus baleset történt:

egy ember életét vesztette, amikor egy fa rádőlt, amit a heves vihar döntött ki. Két kisgyermek megsérült a balesetben, miközben az édesanyjuk sokkos állapotban került kórházba.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a vihar még több helyen okozhat kárt a következő napokban is.

Je suis à la Madeleine supérieure, où le Magnan déborde suite à un orage stationnaire. Je demande à tous les habitants du quartier de ne pas rester à proximité du fleuve, de ne pas descendre dans les sous-sols et garages et de rester à l’abris. Ne prenez aucun risque. La priorité… pic.twitter.com/uOIE8JgNcf — Christian Estrosi (@cestrosi) October 18, 2024

Olaszországban, különösen Emilia Romagna tartományban, a helyzet ugyancsak kritikus. Bologna városa több mint 160 milliméter csapadékot kapott egyetlen éjszaka alatt, ami hatalmas áradásokat és károkat eredményezett. A folyók kiléptek medrükből, és több ezer embert evakuáltak. Sajnos egy halálesetet is jelentettek: egy 20 éves fiatalembert elsodortak az áradó vizek, míg autójával próbált menekülni a városból.

A helyi hatóságok a legmagasabb, vörös riasztást adták ki, és felszólították a lakosokat, hogy kerüljék az utazásokat, és maradjanak otthonaikban, ha lehetséges. A tömegközlekedést felfüggesztették, és több út járhatatlanná vált a sárlavinák és a megemelkedett vízszint miatt.

Emilia Romagna mellett Észak-Olaszország több régiója is súlyosan érintett, köztük a Marche és Piacenza környéki területek, ahol a szintén heves esőzések áradásokhoz vezettek. Az A1-es autópálya egy szakaszát is lezárták az áradások miatt, míg a vasúti közlekedés jelentős késésekkel és fennakadásokkal küzdött. A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és további evakuációkra lehet számítani.

A francia és olasz hatóságok szerint a mostani áradások mértéke jól tükrözi a klímaváltozás által okozott egyre szélsőségesebb időjárási eseményeket.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy ezek az áradások nem elszigetelt jelenségek, hanem egy növekvő tendencia részei. Az elmúlt években egyre több országban tapasztaltak hasonló természeti katasztrófákat, és a jövőben is további hasonló eseményekre lehet számítani.

A francia energetikai átállásért felelős miniszter, Agnès Pannier-Runacher hangsúlyozta, hogy Franciaországban fel kell készülni a hasonló események kezelésére.

Ez a mostani helyzet a klímaváltozás egyértelmű jele

– mondta. Hozzátette, hogy szükség van a katasztrófákra való felkészültség fokozására, és a kockázatok csökkentésére irányuló kultúra kiépítésére.

A katasztrófa sújtotta területeken a helyi lakosok jelentős anyagi károkat szenvedtek.

Franciaországban és Olaszországban is több ezer otthon, üzlet és jármű került víz alá.

A biztosítók szerint az árvízkárok jelentős részét fedezi az állami katasztrófabiztosítás, de a károsultaknak pontosan dokumentálniuk kell a veszteségeiket, hogy jogosultak legyenek a kártérítésre. A kárfelmérés hetekig is eltarthat, mivel a víz lassan húzódik vissza, és a teljes kár csak később lesz nyilvánvaló. Az áradásoknak nemcsak az emberek és az épületek, hanem a mezőgazdaság is áldozatul esett. A termőföldeket több helyen elöntötte a víz, ami jelentős veszteségeket okozhat a helyi gazdáknak.

Nemrég Közép-Európát is hatalmas áradások sújtották, különösen Ausztriát és Németországot, ahol több ember is életét vesztette, és jelentős károk keletkeztek. A szeptemberi áradások során az osztrák és német folyók kiléptek medrükből, súlyos infrastrukturális károkat és haláleseteket okozva. Ezzel szemben Magyarországon, ahol a Duna vízszintje is rekordmagasságot ért el, sikeres védekezést hajtottak végre: a modern védelmi rendszereknek köszönhetően nem történt haláleset, és az anyagi károk is korlátozottak maradtak.

Borítókép: Özönvízszerű áradás a franciaországi Limony városában (Fotó: AFP)