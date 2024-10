Szimbolikus, hogy Orbán Viktor megtartotta a sajtótájékoztatót, Magyar Péter pedig megfutamodott

Orbán Viktor gond nélkül vette az akadályokat a nemzetközi sajtótájékoztatón Strasbourgban, erről beszélt lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője.

Önmagában szimbolikus már az, hogy míg Orbán Viktor megtartotta a sajtótájékoztatót, addig Magyar Péter lemondta a sajátját és megfutamodott

– emelte ki a szakértő. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt elnöke szintén kedden állt volna ki a nyilvánosság elé Strasbourgban, azonban a meghirdetett sajtótájékoztató váratlanul elmaradt. Magyar Péter öccséről délelőtt jelent meg cikk a Media1-en, miszerint ő maga is jól járhatott a korábbi diákhiteles megbízásokból. Deák Dániel szerint ez egy nagyon komoly kontraszt a két politikus között, ami a holnapi, európai parlamenti plenáris ülésre is előrevetít néhány dolgot.

A szakértő kitért arra az incidensre is, amely néhány másodpercre megszakította a sajtótájékoztatót. A Demokratikus Koalíció (DK) aktivistája zavarta meg Orbán Viktor nyitóbeszédét. A miniszterelnök azonban felülemelkedett a szélsőbaloldali közjátékon, és zavartalanul folytatta.

Önmagában ez a közjáték jól mutatja, hogy a balliberális oldal, a globalista politikai közeg mennyire nem bírja elviselni, hogy ha egy politikus nem áll be a sorba, és nem a fősodor álláspontját képviseli. Ugye ezt láttuk Robert Fico esetében is, aki ellen merényletet hajtottak végre, és ezt láttuk a Donald Trumppal kapcsolatos merényletkísérletnél is. Mindez annak a jele, hogy Orbán Viktor és a szövetségesei olyan erőt képviselnek, ami szembehelyezkedik a szocialista és globalista politikai erőkkel. Nagyon komoly harc dúl a világban a globalista és a patrióta politikai erők között

– fogalmazott Deák Dániel.

Az elemző szerint Orbán Viktor szépen levezette, hogy mi az alapja a patrióta felfogásnak, és mi a magyar kormány álláspontja a háború kapcsán.

Értelemszerűen ez egy jó előfutára volt annak, ami holnap várható, hiszen a kormányfő az Európai Parlament előtt fog felszólalni és vitatkozni a képviselőkkel, valamint Ursula von der Leyennel. Orbán Viktor gyakorlatilag ma a globalista sajtóval szemben vette fel a harcot, amit meg is nyert. Holnap pedig már a globalista képviselőkkel fogja ezt a harcot megvívni

– emelte ki a szakértő, aki szerint sem Gyurcsányék aktivistájának incidense, sem a balliberális újságírók kérdései nem tudták kizökkenteni a kormányfőt, így várhatóan holnap sem sikerül ez a képviselőknek.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart Strasbourgban (Fotó: Csudai Sándor)