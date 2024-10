Tízezrek tüntettek a lakhatási válság ellen Madridban

Tízezrek tüntettek Spanyolországban vasárnap az egyre durvább lakhatási válság miatt. A kormánydelegáció szerint 22 ezren, a szervezők szerint viszont legkevesebb százezren vettek részt a madridi demonstráción, melyen a probléma által leginkább sújtott csoportok, köztük az alacsony jövedelműek, a családok és a fiatalok vettek részt.

A dél-európai országban jelenleg a 18–34 év közötti korosztály 66 százaléka kénytelen a szüleivel egy lakásban élni a megfizethetetlen albérletek miatt, miközben ez az arány 2010-ben 50 százalék volt. A lakhatási krízis számos családot is fenyeget, akik jövedelmük több mint felét költik el albérletre. A bérleti díjak és az ingatlanárak drasztikusan emelkedtek az elmúlt évtizedben: Madridban például az eladásra kínált lakások ára tíz év alatt 50 százalékkal nőtt, míg a bérleti díjak egyes területeken az elmúlt tizenöt évben megduplázódtak. A tüntetők ezért elsősorban a megfizethető lakhatás mellett emelték fel a szavukat.

Vía @FRAVM / Jesús González, algunas imágenes de la multitudinaria manifestación que ayer recorrió Madrid con el lema #13octViviendaPorDerecho pic.twitter.com/sYqElXbJ7S — URCMadrid (@URCMadrid) October 14, 2024

A résztvevők fő követelései között szerepelt a bérleti díjak szabályozása, több szociális lakás építése és az ingatlanspekuláció megfékezése. A demonstrálók a Vivienda para todos (Lakhatást mindenkinek) szlogent skandálták, és azzal fenyegetőztek, hogy albérleti sztrájkot indítanak, ha a kormány nem tesz végre határozott lépéseket a helyzet megoldása érdekében. A sztrájk lényege, hogy ha az albérletek árát a következő hetekben is tovább emelik, akkor a tüntetőket képviselő csoportok és szervezetek mindenkit arra fognak felszólítani, hogy ne fizessék ki a következő havi bérleti díjat.

Abucheos a Podemos en la manifestación por la vivienda en Madrid. Se culpa a la formación morada por su colaboración en la aprobación de la ley de vivienda. pic.twitter.com/dzMxvweKrE — El Enclave (@elenclavemedio) October 14, 2024

A tüntetésen felszólaltak aktivisták és albérlők is, akik a Pedro Sánchez vezette baloldali kormánykoalíciót bírálták a kialakult helyzet miatt. Szerintük nem tudták megfelelően kezelni a már korábban is fennálló lakhatási problémákat, ennek eredményeképpen pedig a probléma csak eszkalálódott. A demonstráción beszédet tartók mindegyike kiemelte, hogy a lakhatás alapvető emberi jog, amit nem lehet pusztán profitszerzésre használni, utalva arra, hogy Spanyolországban már alig lehet hosszú távra lakást bérelni, ugyanis a tulajdonosok többsége turisztikai célra használja ingatlanját. Utóbbival pedig történelmi mértékben feltornázták azoknak a lakásoknak az árát is, amelyek még elérhetők tartós szerződés megkötésére.

Pedro Sánchez hétfőn – tőle megszokott módon – a jobboldalt tette felelőssé a kialakult helyzetért és a tüntetésért.

Nem akarok olyan Spanyolországot, ahol gazdag tulajdonosok és szegény bérlők vannak

– jelentette ki a szocialista miniszterelnök a barcelonai World in Progress nevű fórumon, majd hozzátette, hogy bár ő hallja a fiatalok és a családok hangját, a Néppárt (PP) nem hajlandó gyakorlatba ültetni a tavaly elfogadott, véleménye szerint kulcsfontosságú lakástörvény előírásait az általuk vezetett autonóm közösségekben, pedig ez megoldást jelentene a krízisre. Példaként Katalóniát hozta fel, ahol meglátása szerint az előző negyedévhez képest 5 százalékkal sikerült lejjebb nyomni a bérelhető lakások díját.

Bár a spanyolok egyelőre ebből semmit sem éreznek, Sánchez szerint a lakhatási probléma megoldása abszolút prioritás kormánya számára, amely szerinte már eddig is úttörő törvényeket fogadott el, valamint nyolcszorosára növelte a lakásépítési beruházások arányát.

ÚLTIMA HORA 🔴



Pedro Sánchez anuncia una partida de 200 millones de euros en bonos para alquiler joven y un nuevo reglamento contra el fraude en contratos de alojamiento turístico y de temporada https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/UdO6E5Fyqv — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 14, 2024

Végül a demonstrációra reagálva mégiscsak bejelentett egy segítséget. Azt ígérte, hogy 200 millió euró albérleti bónuszt osztanak szét hamarosan a fiatalok között, hogy segítsenek nekik megtenni a lépést az önálló életük felépítéséhez. Ám ez az összeg, még ha jól is van elosztva, édeskevés ahhoz, hogy átalakítsa a fiatalok drasztikus lakhatási helyzetét, figyelembe véve mintegy 7,5 milliós létszámukat.

Borítókép: Óriási tömeg tüntetett a spanyol fővárosban (Fotó: AFP)