Van egy multikulturális városnegyed, ahol kötelezővé tennék a keresztet az osztálytermekben

Először az önkormányzat oktatási bizottsága, most pedig a testület szavazta meg a kerület iskoláira vonatkozó rendelkezést. A kereszt az olasz kulturális hagyomány szimbóluma, az oktatásban is egyetemes értékeket sugalló jelkép, az iskola pedig az új generációknak nemcsak tartalomelsajátítást, hanem polgári és erkölcsi nevelést is kíván nyújtani – olvasható az önkormányzati többség kiadta dokumentumban.