Bóka János: Az EP pártpolitikai alapon akadályozza az EU hatékony döntéshozatalát

Bóka János a Facebookoldalán tette közzé, hogy a LIBE bizottság akadályozta a magyar EU-elnökségi program bel– és igazságügyi területeihez kapcsolódó prioritásainak bemutatását. Míg más szakbizottságok – például az AFCO, ahol szeptember 23-án maga Bóka mutatta be a programot – eleget tettek az ilyenkor szokásos gyakorlatnak, a LIBE a napirend megtartását politikai feltételhez kötötte.

Ez a feltétel egy Magyarország jogállamisági helyzetéről szóló vita megtartása volt, amelyet a miniszter tiszteletlen lépésnek nevezett a tanács mint uniós intézmény irányába.

A LIBE sajnálatos döntése súlyosan sérti a lojális együttműködés elvét, és illeszkedik ahhoz a mintázathoz, amelyet az elnökség tapasztalt az Európai Parlament társjogalkotó szerepét illetően

– írta Bóka János.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a LIBE döntése nemcsak a magyar elnökségi programot, hanem az Európai Unió hatékony döntéshozatalát is akadályozza. Példaként említette, hogy az Európai Parlament több fontos dosszié kapcsán is elzárkózik az intézményközi tárgyalásoktól. Ezek között szerepelnek a korrupció elleni küzdelemről, a bűncselekmények áldozatainak jogairól, valamint a migránscsempészés és a vízummentesség–felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálatáról szóló javaslatok.

Bóka János szerint mindez különösen aggasztó egy olyan időszakban, amikor Európa és tagállamai példátlan veszélyekkel néznek szembe.

Az újonnan megválasztott Európai Parlament pártpolitikai alapon, intézményi érdekek és hatalmi játszmák mentén akadályozza az EU hatékony döntéshozatalát és egységét, ami meghatározó lehet Európa jövője szempontjából

– fogalmazott.

A magyar EU-elnökség prioritásai között kiemelt helyen szerepel az intézményi együttműködés erősítése és a közös európai érdekek előmozdítása. Bóka János ugyanakkor világossá tette, hogy a jelenlegi politikai feszültségek súlyos akadályokat gördítenek az uniós egység elé, és veszélyeztetik az európai polgárok érdekében történő közös fellépést.

Borítókép: Bóka János (Forrás: Facebook)