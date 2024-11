Észak-Korea hivatalosan is beléphet a háborúba, ötvenezer katona állomásozik Kurszkban

A vezérezredes megerősítette a New York Times azon információját, amely egy amerikai értékelésre hivatkozva arról számolt be, hogy Moszkva Kurszkban – ahol az utóbbi napokban állítólag észak-koreai csapatok is állomásoznak – összevont 50 000 főt anélkül, hogy Kelet-Ukrajnától kellett volna csapatokat áthelyezni.