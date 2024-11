Itt a bejelentés: Európa háborúban áll Oroszországgal

A Sky News-nak adott sokkoló interjújában Dearlove drámai képet festett a jelenlegi geopolitikai helyzetről.

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az oroszok úgy gondolják, háborúban állnak velünk

– mondta Dearlove, hozzátéve, hogy a konfliktus már régen túllépte Ukrajna határait.

Richard Dearlove, a brit hírszerző szolgálat egykori vezetője 2008. február 20-án elhagyja a londoni Legfelsőbb Bíróságot. Dearlove szerint Európa háborúban áll Oroszországgal (Fotó: AFP)

A volt hírszerzési főnök figyelmeztetése különösen aggasztó annak fényében, hogy nemrég Donald Tusk lengyel miniszterelnök is óva intett az orosz–ukrán háború globális konfliktussá való eszkalálódásának veszélyétől.

Dearlove szerint Oroszország már most is hibrid háborút folytat Európa ellen, amely magában foglal szabotázscselekményeket és „nagyon agresszív lépéseket” is.

Az európai, amerikai és brit hírszerző szolgálatok vezetői úgy jellemzik Oroszországot, mint amely elvadult

– tette hozzá.

Az orosz titkosszolgálatokat az elmúlt években számos szabotázsakcióval hozták összefüggésbe Európa-szerte, beleértve a kibertámadásokat, a kémkedést és a választásokba való beavatkozást, írja a The Kyiv Independent ukrán hírportál. Finnország NATO-csatlakozása óta pedig különösen intenzív hibrid támadásokról számolt be az Oroszországgal szomszédos ország.

Rendkívül veszélyes helyzetben vagyunk

– hangsúlyozta Dearlove, utalva arra, hogy az orosz agresszió fokozódása mellett a nyugati koalíció is megosztottá válhat, különösen Donald Trump amerikai elnök várható beiktatása után, ami Washington Európa, a NATO és Ukrajna iránti támogatásának változását jelezheti.

Bár Dearlove szerint előnyösebb lenne, ha a Nyugat tárgyalásokba bocsátkozna a Kremllel, figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valószínűleg nem lesz együttműködő.

Nehéz helyzetben vagyunk, és valószínűleg jobb lenne valamiféle párbeszédet folytatni Oroszországgal, mint egyáltalán nem kommunikálni. Tehát nem zárom ki ezt a lehetőséget

– mondta. Hozzátette azonban, hogy úgy véli, jelenleg Oroszország nincs olyan hangulatban vagy helyzetben, amelyben könnyű lenne Putyinnal beszélni.

Borítókép: Az orosz külügyminisztérium épülete a hadsereg óriásplakátja mögött (Fotó: AFP)