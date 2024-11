Izrael elérheti a tűzszünetet Gázában is

A hosszasan húzódó gázai tűzszüneti tárgyalások új fordulatot vettek. A New York Times jelentése szerint a Hamász fokozott rugalmasságot tanúsít, és akár az Izraeli Védelmi Erők (IDF) ideiglenes jelenlétét is elfogadhatja a Gázai övezet egyiptomi határán.

Ez a stratégiailag fontos terület az illegális fegyvercsempészet megakadályozása miatt kiemelt fontosságú Izrael számára.

A jelentés névtelenséget kérő amerikai tisztviselőkre hivatkozik, akik szerint a palesztin terrorcsoport kulcsfontosságú követeléseiről is hajlandó lemondani egy Izrael által is elfogadható tűzszüneti megállapodás érdekében. Ez a fordulat Yahya Sinwar a Hamász vezetőjének halála után következett be. Sinwar, ugyanis hosszú háborút szorgalmazott Izrael ellen, úgy vélte,

minél tovább tart a konfliktus, annál közelebb kerülnek a felszabaduláshoz.

A jelentések szerint a Hamász vezetése megosztott a háború utáni szerepüket és a tűzszünet eléréséhez szükséges kompromisszumokat illetően. Sinwar utódjának kinevezése is várat magára, ami tovább bonyolítja a döntéshozatalt.

Az amerikai tisztviselők úgy vélik, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök Donald Trump beiktatásáig vár a Hamásszal való megállapodás kérdésében.

Egyiptomi biztonsági küldöttség is érkezett Izraelbe a tűzszüneti tárgyalások felgyorsítása érdekében, átfogó megállapodási tervet is bemutatva. Egyiptom Katar kilépése után jelentős szerepet vállal a közvetítésben, Törökországgal karöltve, mivel a Hamász vezetésének nagy része ott tartózkodik.

A tárgyalások legfőbb akadálya a Hamász korábbi követelése: a teljes izraeli kivonulás Gázából, valamint a palesztin foglyok szabadon bocsátása a gázai túszokért cserébe.

A Hamász az elmúlt időszakban bizonyos mértékben engedményeket tett, 105 civilt szabadon bocsátott, azonban továbbra is ragaszkodik a főbb követelései egy részéhez.

A helyzet továbbra is feszült, a humanitárius helyzet Gázában kritikus. Izrael humanitárius segélyszállítmányok érkezését biztosítja, azonban a nemzetközi szervezetek szerint ez nem elegendő a lakosság ellátásához.

Borítókép: Ételosztás Gázában (Fotó: AFP)