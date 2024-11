Keith Kellogg, Trump különmegbízottja új irányt szabhat az ukrajnai konfliktusnak

Keith Kellogg altábornagy több évtizedes katonai karrierje során számos jelentős hadműveletben vett részt. Az 1967 és 2003 közötti időszakban olyan háborúkban szerzett tapasztalatot, mint a vietnámi konfliktus, az öbölháború és az Egyesült Államok panamai katonai beavatkozása. Ezek a tapasztalatok nemcsak a hadviselésben tették őt szakértővé, hanem a stratégiai gondolkodás terén is. Nyugalmazása után Kellogg nem vonult vissza: Donald Trump első elnöksége alatt előbb a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának ügyvivő titkára, majd Mike Pence alelnök nemzetbiztonsági tanácsadója lett.

Donald Trump amerikai elnök és Keith Kellogg. Fotó: AFP

Ezek a pozíciók biztosították számára azt a tapasztalatot, amely a nemzetközi konfliktusok megértéséhez és kezeléséhez elengedhetetlen. Kellogg Trump bizalmi körébe tartozik, és közeli munkakapcsolata a volt elnökkel különösen alkalmassá teszi őt arra, hogy Trump politikai prioritásait képviselje az ukrajnai háború rendezésében.

Keith Kellogg béketervének alapjai: tárgyalások és stratégiai kompromisszumok

Kellogg már korábban is részt vett az ukrajnai béketerv kidolgozásában. Az America First Policy Institute által publikált tervezet szerint az Egyesült Államoknak arra kellene törekednie, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse a feleket, még akkor is, ha ez bizonyos kompromisszumokat követel. A terv legfontosabb elemei:

Tűzszünet a jelenlegi frontvonal mentén. Ukrajna NATO-tagságának ideiglenes elhalasztása, hogy Moszkva is hajlandó legyen részt venni a tárgyalásokban. Biztonsági garanciák biztosítása Ukrajnának a nyugati szövetségesek részéről, hogy Moszkva ne kezdhessen újabb támadást.

Kellogg szerint ezek a lépések lehetővé tennék, hogy Ukrajna erős pozícióból kezdje meg a béketárgyalásokat, miközben az Egyesült Államok és a NATO garantálja az ország biztonságát. Fontosnak tartja azonban, hogy Ukrajna ne legyen rákényszerítve területi engedményekre, bár elismeri, hogy hosszú távon diplomáciai eszközökkel kell rendezni a vitatott területek sorsát.

Kellogg bírálja Bident: „Elhibázott külpolitika”

Kellogg többször is élesen bírálta a Biden-kormányzat Ukrajnával kapcsolatos politikáját. Szerinte Biden hibázott, amikor 2022 elején nem zárta ki Ukrajna NATO-csatlakozásának lehetőségét, ami provokálta Oroszországot. Úgy véli, hogy az Egyesült Államok késlekedése a nehézfegyverzet és az F–16-os vadászgépek biztosításában szintén hozzájárult ahhoz, hogy a háború elhúzódott.

Az amerikai kormány nem biztosított elegendő támogatást a konfliktus korai szakaszában. Ha az ukránok megkapták volna a szükséges fegyvereket időben, a háború menete teljesen másképp alakulhatott volna

– nyilatkozta egy korábbi interjúban.

Kellogg szerint az amerikai politikának nem csupán az a célja, hogy Ukrajnát erősítse, hanem hogy az Egyesült Államok stratégiai érdekeit is megvédje. Ennek része a nyugati szövetségesek aktív bevonása a támogatásba, hogy ne csak Washington viselje a háború költségeit.

A területi kérdés és a béketárgyalások kihívásai

Kellogg szerint az ukrán konfliktus rendezéséhez elkerülhetetlen lesz néhány nehéz döntés meghozatala. Úgy véli, hogy az Egyesült Államoknak biztonsági garanciákat kell nyújtania Ukrajnának, még akkor is, ha ez területi kompromisszumokkal jár.

Ugyanakkor elismeri, hogy az ukrán közvélemény és a kormány jelenleg mereven ellenáll bármilyen területi engedménynek.

Ez azonban nemcsak Ukrajnának jelent kihívást, hanem a nyugati szövetségeseknek is. A NATO és az EU vezetői közötti konszenzus hiánya megnehezítheti egy átfogó béketerv elfogadását, miközben a konfliktus elhúzódása tovább növeli a háborús fáradtságot mind az Egyesült Államokban, mind Európában.

Kellogg szerepe Trump politikájában

Donald Trump „béke az erő által” elve mentén próbálja megoldani a konfliktust, és Keith Kellogg kinevezése ennek a stratégiának a része. Trump szerint a háború csak akkor érhet véget, ha a felek erős és hiteles közvetítőt találnak, aki képes mindkét oldalt tárgyalóasztalhoz ültetni. Kellogg tapasztalata és Trump bizalmát élvező pozíciója kulcsfontosságú lehet ebben a folyamatban.

Keith Kellogg kinevezése nem csupán a Trump-kormányzat Ukrajnával kapcsolatos prioritásait tükrözi, hanem azt is, hogy az Egyesült Államok milyen szerepet kíván játszani a háború rendezésében.

Az elkövetkező hónapokban dőlhet el, hogy Kellogg megközelítése hoz-e áttörést a béketárgyalásokban, és hogy Trump politikája valóban képes-e lezárni a konfliktust. Trump kijelentette:

Békét kell teremtenünk, hogy véget vessünk az értelmetlen pusztításnak.

Borítókép: Keith Kellogg (Fotó: AFP)