Soros-szál is feltűnik a Nemzetközi Büntetőbíróság mögött

Folyamatos a kapcsolat a HRV és az ICC között, a No Peace Without Justice (NPWJ) és a Human Rights Watch pedig üdvözli a lehetőséget, hogy írásbeli észrevételeket nyújtson be a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészi hivatalának (OTP) a helyzetek kiegészítésére vonatkozó irányelvtervezetével kapcsolatban.