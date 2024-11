Szabadlábon a korrupcióval gyanúsított lengyel pap és két társa, de az ügy folytatódik

Zuhanyozás közben is nézték, ami számára roppant megalázó volt. Egy alkalommal rosszul érezte magát, kikéredzkedett a vécébe, mert hányingere volt, de nem engedték ki, azt mondták neki, hogy hányjon a padlóra. Már a letartóztatásával is példát akartak statuálni. Március 26-án tucatnyi belügyes rontott be a lakásába ordítozva, gyermeke szeme láttára megbilincselték és elhurcolták.