Ukrajna rakétákat fog gyártani belga együttműködésben

Herman Szmetanyin, Ukrajna stratégiai iparágakért felelős minisztere Telegram-csatornáján jelentette be, hogy a Thales Belgium vállalat együttműködési megállapodást írt alá egy ukrán védelmi céggel. Ez a partnerség lehetővé teszi az ellenséges drónok elleni rakéták közös gyártását, ami jelentősen megerősítheti Ukrajna légvédelmi képességeit.

A miniszter kiemelte, hogy Kijev reményei szerint az együttműködés a jövőben tovább bővülhet, akár a technológia átadásáig is, ami lehetővé tenné Ukrajna számára a rakéták önálló gyártását. Ez a lépés kulcsfontosságú lehet az ország hosszú távú védelmi stratégiájában és ipari fejlődésében.

A Thales Belgium a francia Thales Group leányvállalata, amely széles körű védelmi termékeket gyárt, beleértve a Starstreak hordozható légvédelmi rakétarendszereket is. Ezek a rendszerek különösen hatékonyak lehetnek a kis méretű, alacsony repülési magasságon közlekedő célpontok, például a drónok ellen.

Érdekes módon a The Wall Street Journal tavaly júniusban arról számolt be, hogy a Thales újraindítja a Starstreak Manpads gyártását. A gyártást korábban, 2012-ben függesztették fel a belfasti üzemben, Észak-Írországban. Ez a lépés most összhangban van az Ukrajnával kötött új megállapodással, és jelzi a megnövekedett igényt az ilyen típusú védelmi rendszerek iránt.

Az ukrán védelmi ipar számára ez a partnerség jelentős előrelépést jelent. Nemcsak a jelenlegi konfliktusban lehet hasznos, de hosszú távon is erősítheti az ország védelmi képességeit és ipari bázisát. A hazai gyártás lehetősége csökkentheti Ukrajna függőségét a külföldi beszállítóktól és növelheti az ország önellátását a védelmi szektorban.

A miniszter Telegram-üzenetében hangsúlyozta, hogy ez az együttműködés megerősíti az ukrán védelmi ipari komplexumot és javítja a kritikus infrastruktúra védelmét az ellenséges drónokkal szemben. Szmetanyin köszönetet mondott a Thalesnek az ukrán védelmi vállalatokkal való együttműködés bővítéséért és az ország védelmi képességeinek támogatásáért.

Ez a fejlemény jól illeszkedik Ukrajna azon törekvéséhez, hogy modernizálja és megerősítse védelmi iparát. A nemzetközi partnerségek és technológiai transzferek kulcsfontosságúak lehetnek ebben a folyamatban, különösen olyan speciális területeken, mint a drónelhárítás.

Összességében ez a megállapodás fontos mérföldkő Ukrajna számára a hazai védelmi ipar fejlesztésében és a modern technológiákhoz való hozzáférésben. A drónelhárító képességek javítása kulcsfontosságú a jelenlegi biztonsági környezetben, és ez a lépés jelentősen hozzájárulhat az ország védelmi stratégiájának megerősítéséhez.

A miniszter szavait idézve Ukrajna továbbra is elkötelezett a „szabad világ arzenáljának” építése mellett. Ez a partnerség a Thales Belgiummal egy újabb lépés ebben az irányban, és várhatóan további hasonló együttműködések követik majd, amelyek segíthetnek Ukrajnának megerősíteni pozícióját a nemzetközi védelmi piacon.

Borítókép: Az FZ602 könnyű rakétavető – Thales Belgium SA, az Eurosatory védelmi és biztonsági kiállításon, 2024. június 21-én, a franciaországi Paris-Nord Villepinte kiállítási központban, Seine-Saint-Denis-ben (Fotó: AFP)