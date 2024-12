A német városok erőszakra és káoszra készülnek szilveszterkor

A szilveszteri ünneplések során több nyugat-európai nagyvárosban, különösen Németországban, jelentős atrocitások történtek az elmúlt időszakban. Berlinben 2022-ben a pirotechnikai eszközöket nemcsak az ünneplésre használták, hanem járókelőkre, járművekre és épületekre támadtak velük, sőt a rendőrök és a tűzoltók is célpontokká váltak. A tűzoltóság több mint 1700 riasztást kapott az éjszaka folyamán, ami kiemelkedően magas szám a korábbi évekhez képest.

Emberek tömegei a kölni főpályaudvaron, Németországban. 2015-bem szilveszterkor nők tucatjait bántalmazták és rabolták ki a kölni főpályaudvar környékén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Markus Boehm)

Emlékezetes volt 2015-ben Kölnben is a szilveszter. Tömeges szexuális zaklatások és rablások történtek, amelyeket zömmel migránsok követtek el. Az áldozatok főként nők, akiket az éjszaka folyamán támadtak meg. A helyi rendőrség elismerte, hogy a helyzet kezelése során komoly problémákba ütköztek. Akkor a 16 német tartomány közül 12-ben történtek csoportosan elkövetett szexuális bűncselekmények és rablások, illetve nők sérelmére elkövetett, szexuális molesztálással súlyosbított rablások. Korábban Hamburgban és Stuttgartban is elburjánzott a vandalizmus és erőszakos atrocitások történtek. Az események kapcsán a német közvélemény és politika is a közbiztonsági intézkedések szigorítását követeli.

Legutóbb pedig az adventi időszakban ismét tragédiába torkollt egy karácsonyi vásár Németországban, amikor a magdeburgi vásáron egy autó a tömegbe hajtott és többen meghaltak, köztük egy kisgyermek is. Az elkövető egy muszlim hátterű szaúdi bevándorló volt.

Gyertyák és virágok a Szent János-templom előtti támadás áldozatainak központi emlékhelyén, Magdeburgban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Heiko Rebsch)

A német társadalom elemi felháborodása és ezek a brutális esetek is azt mutatják, hogy szükség van a közbiztonság megerősítésére az ünnepi időszakokban és szilveszter napján. Berlinben szigorú tiltások vannak érvényben a pirotechnikára vonatkozóan, például az Alexanderplatzon, a Sonnenalleen és a Brandenburgi kapunál, írta az eXXpress.

„Megelőzni akarjuk és eleve elkerülni a veszélyes helyzeteket” – mondta a rendőrség szóvivője.

Jelentősen kibővítik a biztonsági erők és a rendőrség által végzett ellenőrzéseket a tűzijátékokra vonatkozó szabályok megsértésének megelőzése érdekében. Frankfurtban idén újdonság lesz a rendőrségi drónok alkalmazása és a videós védőzóna, amelyek élő felvételei a lehetséges veszélyek korai felismerését szolgálják. „Speciálisan képzett segélyszolgálataink gyorsan és konkrétan tudnak reagálni” – magyarázta a rendőrség szóvivője.

Rendőrautó a kölni főpályaudvar előtt (Fotó: AFP/Oliver Berg)

Észak-Rajna–Vesztfáliában Köln és Düsseldorf több helyen petárdázási tilalmi zónákat alakított ki.

A szakértők szerint azonban „a helyi tiltások gyakran nem elegendőek, ha az incidensek az egész városra kiterjednek”. Bajorország és Alsó-Szászország a történelmi városközpontok és a tűzveszélyes épületek védelmére összpontosít. Münchenben tilos lesz tűzijátékozni a belvárosban, míg Alsó-Szászország különösen védi a favázas házakat és a nádtetőket. De továbbra is kétséges, hogy ezek az intézkedések elegendőek-e az éjszakai kihívások leküzdéséhez.