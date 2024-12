Emlékezetpolitikával tereli el a figyelmet korrupciós botrányáról a spanyol baloldal

A szocialista spanyol kormányfő, amikor el akarja terelni az ország és kormányzása problémáiról a figyelmet, akkor mindig Franco tábornokról kezd beszélni. Márpedig Pedro Sánchez jelenleg is komoly problémákkal küzd: felesége és testvére is büntetőeljárások elé néznek, pártjának több tagja is érintett egy egyre súlyosabb korrupciós botrányban, illetve a több mint kétszáz halálos áldozatot követelő valenciai villámáradások és az azt követő mentési munkálatok lassúsága miatt is komoly kritikákat kap. Ilyen esetekben jellemzően előveszi a polgárháborús és a Franco-diktatúrával kapcsolatos emlékezetpolitikai kártyát.