Szijjártó Péter önmérsékletre szólította fel az álhíreket terjesztő újságírókat és politikusokat

A hétvégi Bassár el-Aszad Magyarországra érkezéséről szóló álhírrel kapcsolatban tett közzé egy videót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a napokban a magyar és a nemzetközi sajtó is élénken foglalkozott a szíriai helyzettel, amely ország térségében sajnos mindennapi jelenség a terrorszervezetek jelenléte, és a brutalitásuk is közismert. Sérelmezte, hogy ez esetben is hamar megindult a „belpolitikai haszonvadászat", ugyanis már vasárnap reggel álhírek kaptak szárnyra arról, hogy egy titokzatos szíriai repülőgép érkezett Budapestre, amiből semmi nem volt igaz.

Egyes politikusok azonnal rá is csaptak erre a hírre, és egy hatalmas fakenews-cunamit kreáltak ebből

– fogalmazott.