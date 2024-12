Temetőország: Zelenszkij háborúja az ukrán nemzet létét veszélyezteti

A gyászjelentések Kárpátalján is mindennaposak. Az emberek szinte már hozzászoktak, hogy napi akár 4-5 ilyen jelenik meg az újságban, vagy a közösségi oldalakon. Az elmúlt héten két magyar, vagy magyar származású katona is elesett. Egyikük a beregszászi kistérségben lévő Gát község szülöttje, Deák Zsolt volt. Ő is Kurszk megyében lett bevetve. A halálhírt Babják Zoltán Beregszász polgármestere jelentette be Facebook oldalán.

A másik katona a csapi Koszteckij Valér volt, aki ebben a hónapban töltötte be a 28-ik életévét. A fiatalembert áprilisban mozgósították, és fél évvel később a Donyeck megyében fekvő volnovahai járásban veszett oda. Őt, szülei, nagymamája, felesége és kislánya gyászolja.

Zelenszkij háborúja következtében, egy hajdanán szebb napokat megélt államból „temetőországot” csináltak. Sokan csak így nevezik a 2022 utáni Ukrajnát, ahonnan, aki csak tud, elmenekül. Az állami csinovnyikok híznak a háborún, és már megszületett az az elnöki hatalmat körülölelő és kiszolgáló kaszt, melynek érdeke a jelenlegi helyzet hosszan történő fenntartása. Ebbe beletartozik a sérthetetlen belügy és a hadkiegészítők is, így kéz-kezet most tehát. Valakiknek védenie kell a hatalmat az egyre gyorsabban fogyatkozó néptől.

Ahogy Ukrajnában mondják a szegény ember és a háború viszonyára: te meg Mikola, menj és harcolj! Neked csak ez jutott!

Borítókép: Ukrán katonák tisztelegnek az elesett ukrán katonák előtt a Licsakov temetőben Ukrajna fegyveres erőinek napján, Lembergben 2024. december 6-án.