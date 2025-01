Apokaliptikus hangulat Los Angelesben – A tűzvész egy egri filmrendező szemével

A tomboló tűzvész eddig körülbelül 12 300 épületet, főként lakóházakat semmisített meg, és a halálos áldozatok száma 24-re emelkedett. Több mint százezer embert érintett kötelező kitelepítés, miközben a mentési munkálatok éjjel-nappal zajlanak. Kovács Klaudia, aki a Brown Paper Bag című kisfilmjével szerzett hírnevet, és korábban elnyerte a Los Angeles Business Journal díját, ezúttal egy másik oldaláról mutatta meg a várost: a pusztulás és összefogás helyszíneként, írta a Heol.hu.

A Los Angeles-i erdőtüzek több mint 12 000 építményt pusztítottak el (Fotó: Anadolu/AFP)

A tűzvész kiváltó okai

Klaudia elmondta, hogy Los Angeles jellemzően kertvárosias jellegű, tele fákkal, bokrokkal és füves területekkel, melyeket hegységek ölelnek körül. A klímaváltozás következményei és a hosszú ideje tartó aszály miatt a növényzet teljesen kiszáradt, amit az idei rendkívül erős, akár 160 km/órás sebességgel fújó Santa Ana-szelek tovább súlyosbítottak.

A szárazság és a szél miatt a tűz hihetetlen gyorsasággal terjedt. Az első tűzeset olyan gyorsan pusztított, hogy az emberek a dugóban rekedt autóikat hátrahagyva gyalog menekültek a keskeny hegyi utakon. Ez megnehezítette a tűzoltók munkáját, akik először csak buldózerekkel tudtak hozzáférni az égő területekhez

– mondta el Klaudia.

A város lakóinak reakciója

Los Angeles lakói hozzászoktak a természeti katasztrófákhoz, legyen szó földrengésekről, földcsuszamlásokról vagy tűzvészekről. Ennek ellenére a mostani helyzet sokakat pánikba ejtett.

„Ahogy a füst egyre sűrűbbé vált, és pernye hullott az égből, a levegő minősége drasztikusan romlott. Az általános apokaliptikus hangulat teljesen eluralkodott a városon” – mesélte.

Az erős szél több helyütt tüzet gyújtott Los Angeles-szerte (Fotó: NurPhoto/AFP/Jon Putman)

Sok ismerősöm és barátom vesztette el az otthonát, és ez rendkívül megrázó. Ugyanakkor a nehéz időkben az emberek segítőkészsége lenyűgöző volt: vadidegeneket fogadtak be, élelmiszert gyűjtöttek, és elkezdték tervezni az újjáépítést

– mondta.

A jelenlegi helyzet

Kovács Klaudia szerint az egyik legnagyobb tűz 13 százalékát már sikerült eloltani, ami reményt ad, de a veszély még nem múlt el teljesen.

„A város lakói továbbra is készenlétben élnek: esténként bepakolt bőröndökkel készülnek arra, hogy bármikor el kell hagyniuk az otthonaikat” – foglalta össze a jelenlegi helyzetet.

Los Angeles a pusztítás és a megpróbáltatások ellenére újra és újra bebizonyítja, hogy az emberi szolidaritás képes felülkerekedni a legnagyobb nehézségeken is. A város most nemcsak a lángokkal, hanem a jövőjéért is küzd.