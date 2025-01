Ha nincs állami támogatás, nincs érdeklődés: összeomlik az elektromos autók piaca Németországban

A német elektromos autók piaca 2024-ben jelentősen veszített lendületéből. Az újonnan forgalomba helyezett tisztán elektromos autók száma 27 százalékkal, alig 381 ezer járműre csökkent, ami elsősorban az állami vásárlási prémium megszűnésének köszönhető, írta a Junge Freiheit.

Csupán néhány gyártó tudta növelni piaci részesedését, a visszaesés másokat különösen keményen érintett, köztük a Teslát és az Opelt.

A német piacon a Tesla szenvedte el a legnagyobb veszteséget. Az újként regisztrált autóik száma mintegy 26 000 járművel, alig 38 000-re mérséklődött, ami 9,9 százalékra csökkentette az amerikai típus piaci részesedését. Ennek következtében a Tesla a másodikról a harmadik helyre csúszott vissza, bár a vállalat korábban mindig az élen állt. Az Opel is drasztikus visszaesést könyvelhetett el. A regisztrációs adatok alapján közel 28 000-ről kevesebb mint 8000 járműre zsugorodtak, ami mindössze kétszázalékos piaci részesedésnek felel meg.

Teslákat töltenek egy gyorstöltő állomáson a Berlin-Schönebergben található EUREF campuson (Fotó:dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

A kisautók a márkakereskedésekben maradnak

Az Opel arról tájékoztatott, hogy különösen a kisautók (például a Corsa Electric) szenvedik meg az állami támogatások hirtelen leállítását, míg a drágább modellek korábban sem voltak jogosultak támogatásra.

A Fiat és a Hyundai is öt számjegyű veszteséget szenvedett el.

Az általánosan csökkenő piac ellenére néhány márka bővülni is tudott. A BMW megelőzte a Teslát, és több mint 40 000 új regisztrációval megszerezte a második helyet a német elektromosautó-piacon. A müncheni székhelyű vállalat piaci részesedése 4,1 ponttal, 11,1 százalékra nőtt. A BMW-nek az elektromobilitás terén nemzetközileg is erősebb a pozíciója, mint számos versenytársáé. A Skoda, a Seat, a Volvo és a Porsche is növekedett, a legnagyobb relatív növekedést azonban a Volvo könyvelhette el. A svédek azonban összességében csak alig 14 000 járművet értékesítettek Németországban.

A VW-logó egy ID.7 típusú elektromos autón látható a wolfsburgi Volkswagen-gyárban, a Volkswagen-csoport világméretű központjában (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

A Volkswagen eközben 16,3 százalékos piaci részesedésének növekedésével megőrizte vezető pozícióját, bár az újonnan eladott elektromos autóik száma 8500-zal, 62 ezer járműre csökkent. Hasonlóan járt a Mercedes is, amely hétről 8,9 százalékra növelte piaci részesedését, miközben a forgalomba helyezések 2700-zal, 34 000 járműre csökkentek.

Az Audi viszont visszaesett. Piaci részesedése 22 000 új forgalomba helyezéssel enyhén, 5,7 százalékra esett vissza, amivel az ingolstadti székhelyű vállalat testvérmárkája a Skoda mögé szorult vissza.