Kitiltották a muszlimok a melegeket egy spanyolországi diszkóból

„Nincs verekedés, drog, baseballsapka, strandpapucs, se melegek” – így hirdeti január 18-i rendezvényét egy szórakozóhely a magyarok körében is népszerű spanyol turistaparadicsomban, Torremolinosban. A szórakozóhely muszlim vallású marokkóiak kezében van, hirdetésük pedig óriási felháborodást váltott ki az andalúziai településen.

Una discoteca marroquí en Torremolinos asegura que no va a admitir a "maricones" en su establecimiento. Lo ha hecho a través de su cuenta en Instagram.

La sala, que se llama Casa Fátima Ino y que se autodenomina como un club marroquí de lujo, ha publicado sus normas. pic.twitter.com/lBxiA7i45c — Menchu Perez (@menchu6668) January 10, 2025

„A gyűlöletnek és a homofóbiának itt nincs helye, és mindent megteszünk azért, hogy betiltsuk ezt az eseményt, illetve bármilyen olyan tevékenységet, amely egy ilyen sajnálatos hozzáállást támogató klubhoz köthető” – nyilatkozta Margarita del Cid, a város polgármestere.

A fogyasztóvédelmi hatóság már be is nyújtott egy panaszt a hely ellen, az önkormányzat pedig gyűlölet-bűncselekmény miatt tervez feljelentést tenni a nemzeti rendőrségnél.

A polgármester személyesen is felkeresi a hatóságot, ugyanis állítása szerint a marokkói tulajdonosok inzultálták őt, amiért felrótta nekik a homofóbiát. Állítása szerint válaszlevelükben egyebek mellett támadták vallási hovatartozását.

El Ayuntamiento de #Torremolinos denunciará por delito de odio a los promotores de una fiesta homófoba.



➡️En el Consistorio no consta ningún permiso ni licencia de actividad comercial u ocasional, por lo que hubiera sido una fiesta ilegal.



Más infoℹ️: https://t.co/PGDTQ4ogyT pic.twitter.com/apet74xZsX — Torremolinos Informa (@Torremolinos_On) January 10, 2025

A diszkriminatív partit, pontosabban annak helyszínét a közösségi médiában marokkói luxusklubként és -étteremként mutatják be. Instagram-profiljuknak mindössze háromszáz követője van, a fiók pedig privát, vagyis csak akkor tekinthető meg, ha a profil tulajdonosai ezt engedélyezik. Logójukat babérkoszorú, öt csillag és egy királyi korona alkotja.

Egyes források szerint valójában nem is egy konkrét diszkóról, hanem csak egy eseményről van szó, amit egy évekkel ezelőtt még szórakozóhelyként használt létesítményben terveznek megtartani.

A szervezők nem válaszolnak a sajtó megkeresésére, ennek ellenére többen úgy tudják, hogy a plakát keltette felháborodás és a polgármester heves reakciója miatt a szervezők azt tervezik, hogy inkább a szomszédos Málagában rendezik meg a partit.

Torremolinos városa az elmúlt években a spanyolországi LMBTQ-közösség egyik kiemelt központja lett, mindenkit a sokszínűség és szabadság elve szerint kezelnek, azokat is, akik ott élnek, és azokat is, akik vendégként járnak a településen. Számtalan fesztivált és más rendezvényt szerveznek ott, köztük a Budapest Pride-hoz hasonló felvonulást is, ahová minden évben tízezrek érkeznek, így a turistaváros mostanra az LMBTQ-jogok szimbólumává is vált.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)