Megvert egy zöldségest, majd felgyújtotta a boltját egy afrikai migráns

Brutálisan bántalmazott egy zöldségárust, majd felgyújtotta a boltját egy afrikai migráns Spanyolországban. A szubszaharai származású férfi egy vascsővel verte meg áldozatát a katalóniai Tortosa városközpontjának egyik sétálóutcáján, aki olyan súlyosan megsérült, hogy azóta is kórházban ápolják. A bevándorló miatt ráadásul mindenét elveszítette, ugyanis a bántalmazás után még az üzletét is felgyújtotta, melyről szemtanúk videofelvételt is készítettek.

Un jovenlandés le prende fuego a una frutería en Tortosa (Tarragona). En fin, yo ya no sé ni qué decir, este es el modelo de sociedad que la mayoría ha elegido muy democráticamente. pic.twitter.com/rUJfpzt3Sy — Sr.Liberal (@SrLiberal) January 3, 2025

A környékbeliek beszámolója szerint az afrikai férfi heves szóváltásba keveredett a zöldségessel, ami után feldúltan távozott a helyszínről, ahová pár perccel később egy vasrúddal és egy benzines kannával tért vissza, ezután követte el a támadást. A feljelentés után a hatóságoknak nem kellett sokáig keresniük, mivel ugyanabban az utcában lakott, ahol mindez történt, és az otthonában őrizetbe is tudták venni. Nem sokkal később kiderült, hogy korábban már tizenegyszer állt bíróság előtt különböző erőszakos bűncselekmények miatt.