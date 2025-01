Orbán Viktornál futnak össze az európai jobboldal szálai

Ezt ellensúlyozni tudja a Patrióták és az Európai Konzervatívok, közösen, és nyilvánvaló, hogy éppen ezért nagyon fontos az, hogy olyasvalaki került az élre, aki kifejezetten jó viszonyt ápol Magyarországgal. Természetesen Giorgia Melonival is jó volt a kapcsolat, de ez a folytatólagosság, vagyis az, hogy ismét egy olyan személy vezeti a frakciót, akivel Magyarországnak jó viszonya, mindenképpen előny. Emlékezhetünk arra, hogy Morawiecki a tavalyi évben például járt a CPAC Hungary rendezvényen Magyarországon, amelyet az Alapjogokért Központ szervezett, ahol fel is szólalt. Látható az is, hogy hasonló az irány a két frakció politikai szándékában, akár például az Amerika-politika vonatkozásában is, hiszen most, amikor Morawiecki átvette az elnökséget, egyértelművé tette, hogy szorosabb viszonyra van szükség az új Trump- adminisztrációval.