Zelenszkijt már az ukrán katonák is bohócnak nevezik

A társadalom, kiváltképp a kárpátaljai határ mentén élő emberek, akiket különösen érzékenyen érint a szabad határátlépés tilalma, megveti az ilyen fehérgallérosokat vagy kivételezett, olykor gazdag zsúrfiúkat. A vidék történetéből fakadóan mindig is utálták a spicliket. Nem ok nélkül: 1944-ben is az ilyenek árulták el elsőként a vidék lakosságát.