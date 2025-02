Az amerikai pénzügyminiszter megerősítette Trump elkötelezettségét a háború lezárása mellett

A tárcavezető az amerikai pénzügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy Scott Bessent megerősítette, hogy az egész kormányzat, s személyesen Donald Trump elnök is mindent megtesz az ukrajnai háború minél előbbi lezárása érdekében, ami a legjobb hír Magyarország számára, hiszen hazánk immár három éve szembesül közvetlenül és súlyosan az abból fakadó nehézségekkel.

Szintén jó hír, hogy a pénzügyminiszter nagyon komoly nagyrabecsüléssel, nagyon pozitívan beszélt a magyar gazdaság teljesítményéről két szempontból is. Dicsérte az inflációval szembeni fellépésünket, amire sajnos szükség volt az elmúlt években hatványozottan, ugyanis a szankciós infláció nehézségeket okozott Magyarországon is, másrészt pedig nagyon dicsérte azt, hogy milyen sok beruházást vittünk az elmúlt időszakban Magyarországra – tudatta.

Szintén rendkívül pozitívan értékelte a miniszter az amerikai vállalatok magyar gazdaságban betöltött szerepét, azt a tényt, hogy több mint százezer magyar embernek adnak munkát az amerikai vállalatok

– tette hozzá.

Illetve rámutatott, hogy a felek egyetértettek a globális minimumadóval szembeni kiállás tekintetében is, s emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány hosszú időn át blokkolta ennek a bevezetését, amit az előző, Joe Biden vezette amerikai adminisztráció nagyon szorgalmazott. A szavai szerint ezen konfliktus egyik következménye lett a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás felmondása az Egyesült Államok részéről.

A pénzügyminiszter köszönetet mondott azért, hogy Magyarország kiáll a globális minimumadó ellen, és megerősítette azt, hogy a mostani amerikai kormányzat is a globális minimumadóval szemben foglal állást

– tájékoztatott.



Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a találkozón érintette a kettős adóztatás elkerüléséről szóló szerződés felmondása miatt előállt nehézségeket is, ez ugyanis kihívások elé állította a Magyarországon beruházó amerikai vállalatokat is.

A pénzügyminiszter úr regisztrálta a kérésünket, hogy minél előbb kezdjük újra a tárgyalásokat ebben a tekintetben. Látni kell, hogy az új amerikai elnöki adminisztráció csupán néhány hete lépett hivatalba, és úgy látom, hogy itt adó és gazdaság terén, pénzügyek terén is számos komoly feladatuk van

– húzta alá.

Ugyanígy természetesen szó volt a szankciók ügyéről is. Külön kiemeltem, hogy Rogán Antal szankciós listára helyezése egy egyértelmű politikai bosszúja volt a Magyarországról frusztráltan távozott korábbi amerikai nagykövetnek. Emellett természetesen felvetettük a magyar energiabiztonság szempontjából káros szankciós intézkedéseit is a Biden-adminisztrációnak

– sorolta.

Majd kifejtette, hogy a szankciós politika jövője szorosan összefügg azzal, hogy mikor és hogyan sikerül lezárni az ukrajnai háborút.

Minél előbb sikerül lezárni az Ukrajnában zajló háborút, annál előbb térhet vissza a nemzetközi politikai élet is a normalitás talajára, és annál hamarabb lehet végre megszabadulni a különböző szankciós rezsimektől, hiszen nyilván az nem a dolgok normális rendje, hogy a nemzetközi politika alapvetően szankciókról szól – fűzte hozzá.

Úgyhogy nagyon pozitívan értékelem a mai alkalmat. A pénzügyminiszter több szempontból is nagyon pozitívan, nagyrabecsüléssel beszélt rólunk. Világos, hogy gazdaságpolitikai, adópolitikai szempontból számos ponton egyetértés van az amerikai és a magyar kormány között, ami egy jó alapot ad arra, hogy egy egészen új dimenzióba lépő gazdasági együttműködést tudjunk folytatni a következő időszakban

– összegzett.

A miniszter végezetül megjegyezte, hogy az Amerikai-Magyar Üzleti Tanács rendkívüli ülésén részt vevő vállalatok képviselői mind arról biztosították, hogy elégedettek a magyarországi működésükkel, s ezért szinte kivétel nélkül az ottani kapacitásaik bővítését tervezik.

Tehát azon tervek, amiket ma elmondtak nekem a pénzügyi szektor, az egészségipar, a gyógyszeripar, az energetikai szektor képviselői, azon tervek alapján az elkövetkezendő néhány hónapban több ezres növekedés várható munkahelyek tekintetében a Magyarországon működő amerikai vállalatoknál, ami pedig szintén hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság egy újabb lendületet kapjon

– szögezte le.

