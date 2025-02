A CPAC Hungary vált a nemzetközi jobboldal erőközpontjává

De bármi is lesz, akár újra megrendszabályozzák az AfD-t, akár nem, a szellem már kiszabadult a palackból, erről szól szerintem Elon Musk hangos kiállása is a párt mellett. Szóval a Trump-hatás nagyon is valós, és működik Európában is. Minket persze ez szerencsére nem érint, hiszen mi már Trumpok voltunk Trump előtt is!