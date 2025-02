First lady: feleség vagy politikus?

Az Amerikai Egyesült Államok first ladyje hagyományosan az elnök felesége, de szerepe több annál, mint csupán a házastárs támogatása. Az elmúlt évtizedek során a first ladyk egyre inkább aktív szerepet vállaltak a politikai és társadalmi életben. Vajon a first lady ma már politikai szereplő is, vagy megmaradt inkább protokolláris figurának?

Melania Trump: a visszafogott first lady

Melania Trump 2017 és 2021 között volt először az Egyesült Államok first ladyje, majd Donald Trump 2024-es újbóli elnökké választása után jelenleg is az. Szlovén származású modellként került reflektorfénybe, majd Donald Trump felesége lett. Első elnöki ciklusa alatt visszafogott szerepet vállalt, kerülte a nyilvánosságot, és nem avatkozott bele a politikai ügyekbe.

Happy 20th Anniversary to Melania! pic.twitter.com/VIcXSQb4QO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2025

Programja, a „Be Best” kezdeményezés, a gyermekek jólétét és az online zaklatás elleni küzdelmet helyezte előtérbe. Elemzők szerint ez a megközelítés összhangban volt Trump elnökségének retorikájával, amely a hagyományos értékeket hangsúlyozta.

Melania Trump hivatalos portréfotója (Fotó: White House/Régine Mahaux)

Aktivista first ladyk: Eleanor Roosevelt és Hillary Clinton

Eleanor Roosevelt a 20. század egyik legbefolyásosabb first ladyje volt. Franklin D. Roosevelt elnöksége alatt aktív szerepet vállalt a polgári jogi mozgalomban, rendszeresen nyilatkozott a médiában, és segített formálni az Egyesült Államok politikáját. Ő volt az ENSZ Emberi jogi nyilatkozatának egyik fő támogatója és kidolgozója.

Eleanor Roosevelt Maurice Schumann francia politikussal (Fotó: Photo12/AFP/Photo12/Ann Ronan Picture Library)

Hillary Clinton szintén kilépett a hagyományos first lady szerepből. Bill Clinton elnöksége alatt az egészségügyi reformok élvonalában dolgozott, majd szenátorként, külügyminiszterként és elnökjelöltként is ismertté vált. 1993-ban vezető szerepet játszott a Clinton-kormány egészségügyi reformjában, amely jelentős politikai vitákat váltott ki.

Jackie Kennedy: Az elegancia és a kultúra nagykövete

Jackie Kennedy, John F. Kennedy felesége, a stílus és az elegancia megtestesítője volt. Emellett nagy hangsúlyt helyezett a Fehér Ház kulturális megújítására, történelmi restaurációs programokat indított és elősegítette a művészetek támogatását. Halála után is a modern first ladyk egyik ikonikus alakja maradt.

Jackie Kennedy, John F. Kennedy elnök felesége (Fotó: AFP)

Michelle Obama: a társadalmi változások élharcosa

Michelle Obama, Barack Obama felesége, jelentős szerepet játszott az egészséges életmód népszerűsítésében, az oktatás támogatásában és a faji egyenlőség előmozdításában. „Let’s Move!” kampánya az elhízás elleni harcot célozta meg, és aktívan részt vett a fiatalok továbbtanulásának ösztönzésében.

Michelle Obama, Barack Obama amerikai szenátor felesége bemutatja férjét egy adománygyűjtésen 2007. március 9-én New Yorkban (Fotó: AFP/Stan Honda)

Nancy Reagan: a politikai befolyás és a „Just Say No” kampány

Nancy Reagan, Ronald Reagan felesége, jelentős politikai befolyással bírt férje elnöksége alatt. „Just Say No” kampányával az Egyesült Államok drogellenes politikájának egyik legismertebb arcává vált. Aktívan támogatta férjét a politikai döntéshozatalban, és fontos szereplője volt az 1980-as évek konzervatív mozgalmának.

A first lady, Nancy Reagan 1988. augusztus 15-én a férje, Ronald Reagan amerikai elnök mellett, amikor az egy New Orleans-i ebéden méltatta őt a kábítószerrel való visszaélés elleni küzdelemben végzett munkájáért (Fotó: AFP/Mike Sargent)

Rosalynn Carter: a mentális egészség és a humanitárius munka szószólója

Rosalynn Carter, a közelmúltban elhunyt Nobel-békedíjas Jimmy Carter felesége, különösen elkötelezett volt a mentális egészségügyi reformok mellett. Hosszú évtizedeken keresztül dolgozott az egészségügyi ellátás fejlesztésén, és aktív humanitárius munkát végzett a Carter Központ keretein belül. Politikailag is befolyásos volt, férje tanácsadójaként is működött.

Jimmy Carter és Rosalynn Carter integetnek a tömegnek a Demokrata Nemzeti Kongresszuson a New-York-i Madison Square-en 1980. augusztus 13-án (Fotó: AFP)

Barbara Bush: az oktatás és az írni-olvasni tudás támogatása

Barbara Bush, George H. W. Bush felesége, az írni-olvasni tudás előmozdítását tette first ladyként fő missziójává. Létrehozta a Barbara Bush Alapítványt, amely a felnőttek írástudásának fejlesztésére összpontosított. Elnöki évei alatt a családi értékeket és az oktatás fontosságát hangsúlyozta.

George Bush amerikai elnök Barbara Bush first lady mellett integet a tömegnek az amerikai Capitoliumban 1989. január 20-án megtartott beiktatási ceremóniáján (Fotó: AFP/lCarlos Schiebeck)

Protokoll vagy politika?

Mint látható, a first lady szerepe nagymértékben függ az adott személy egyéni elképzeléseitől és ambícióitól. Míg egyesek, mint Melania Trump férje első elnöki ciklusában inkább hagyományos feleségszerepet töltenek be, mások aktív politikai és társadalmi szerepet vállalnak. Egy biztos: a first lady szerepe folyamatosan változik, és a jövőben is izgalmas kérdés marad, hogy mennyire marad meg protokolláris pozíciónak és mennyire válik politikai erőként is jelentőssé.