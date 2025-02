Izraelben találkozik Marco Rubio Benjámin Netanjahuval

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombat este Tel-Avivba érkezett első hivatalos közel-keleti látogatásán. Az utazásra akkor került sor, amikor az Egyesült Államok és Izrael magas rangú tisztviselői azon dolgoznak, hogy előmozdítsák a Hamász palesztin terrorszervezet által fogva tartott túszok szabadon bocsátását és a gázai tűzszünet tartóssá tételét. A látogatás előtt Donald Trump amerikai elnök világossá tette, hogy ha a túszok nem szabadulnak ki szombat estig, akkor az Egyesült Államok támogatni fogja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök minden döntését. "Ha a túszokat nem adják vissza szombat 12 óráig (keleti parti idő szerint), akkor az Egyesült Államok támogatni fogja, bármit is dönt Netanjahu” – mondta Trump.

Donald Trump amerikai elnök többször is jelezte, hogy mindenben segíti Izraelt (Fotó: AFP)

Rubio régóta támogatja Izraelt

Marco Rubio régóta Izrael támogatójaként ismert, és már külügyminiszteri kinevezése előtt hangsúlyozta, hogy Trump elnöksége „talán a leginkább Izrael-barát amerikai adminisztráció lesz az ország történetében”.

Rubio kiállt Trump gázai terve mellett is, amely célja az enklávé helyreállítása és annak teljes megtisztítása. „Valakinek be kell mennie – ha valaki ott akar élni, először rendet kell rakni” – mondta egy interjúban a SiriusXM Patriotnak.

Donald Trumpnak kész terve van a gázai konfliktus rendezésére

Trump nemrégiben előállt azzal a tervével, hogy az Egyesült Államok vegye át Gáza igazgatását, és az ott élő palesztinokat kitelepítsék. Rubio azonban a sajtónak elmondta, hogy Trump nem feltétlenül szó szerint érti saját javaslatait, hanem inkább provokálni próbálja az arab vezetőket, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget a palesztin kérdésben.

„Ezek az országok azt mondják, hogy fontos nekik a palesztin ügy, de egyikük sem akar befogadni palesztinokat, és történelmileg sem tettek semmit Gázáért” – érvelt Rubio.

Donald Trump amerikai elnök Benjámin Netanjahuval történt washingtoni találkozása során azt is felvetette, hogy a palesztinokat Egyiptomnak és Jordániának kellene befogadnia, ami felzúdulást váltott ki az említett arab államokban. Donald Trump továbbá feloldotta a Biden által szüneteltetett fegyverszállításokat is Izrael számára. A The Jerusalem Post információi szerint az éjszaka folyamán 900 kilogrammos légibombák érkeztek az Egyesült Államokból, amelyeket a Hamász alagútrendszerének elpusztításához tudja majd hasznosítani az izraeli légierő.

Benjámin Netanjahu támogatja Trump tervét

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Trump tervét forradalmi és kreatív megközelítésnek nevezte. Izrael azonban jelenleg arra összpontosít, hogy biztosítsa az amerikai támogatást a túszok kiszabadításához, illetve a háború folytatásához, amennyiben a tűzszünet megszakad.

Rubio a következő napokban Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe is ellátogat, ahol várhatóan tárgyalásokat folytat orosz tisztviselőkkel az ukrajnai háború lezárásáról. Bár Rubio izraeli látogatása kevesebb figyelmet kap az ukrajnai helyzetnél, az amerikai adminisztráció egyértelművé tette, hogy Izrael továbbra is kiemelt stratégiai szövetséges marad.

Borítókép: Gideon Saar izraeli külügyminiszter a Ben-Gurion nemzetközi repülőtéren fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert 2025. február 15-én (Fotó: AFP)