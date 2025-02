Magyarországot támadta a lengyel külügyminiszter

A Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia során elhangzó beszélgetésen az amerikai felet képviselő Keith Kelloggot egy ponton megkérte Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter, hogy „értsen szót a magyarokkal”, mert szerinte Magyarország akadályozza a közös európai erőfeszítéseket a hadügy terén és ezzel Oroszországot segíti.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Magyarország akadályozza a közös hadügyi erőfeszítéseket

A lengyel külügyminiszter szerint Magyarország nem akar fegyverkezni

Radosław Sikorski kifogásolta, hogy Magyarország nem szeretné, hogy az Európai Unió többet költsön fegyverkezésre, ami nagy hiba, mert Oroszország nyugati irányba terjeszkedik. Jelenlévő kollégái is háborús retorikát ütöttek meg Keith Kelloggot leszámítva, aki a béke hangján szólt.

A brit, ukrán, lengyel és litván felek elkötelezettek voltak abban a tekintetben, hogy Ukrajnának még több fegyvert kell adni, hogy Oroszországot térdre lehessen kényszeríteni.

Keith Kellogg higgadtságra intette őket és felhívta rá a figyelmet, hogy Oroszország bármekkora áldozatot kész meghozni azért, hogy kivívja a győzelmet, hiszen így harcoltak a második világháborúban is. Szerinte ez a harci szellem az, amely lehetetlenné teszi, hogy anyagháborúban legyőzzék Oroszországot, ezért jelenleg a legfontosabb feladat a kármentés. Kellogg szerint Oroszország szövetségi rendszert épített és a szankciók sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, miközben Ukrajna borzasztó veszteségeket szenvedett mind emberélet, mind anyagiak terén.

Egy ukrán parlamenti képviselő azonban közbevágott és jelezte, hogy Ukrajna 11 éve harcol Oroszország ellen és kész tovább folytatni a háborút.

Sok kritika érte az amerikai felet amiatt, mert Kellogg elmondása szerint az Európai Unió csak közvetetten, az Egyesült Államokon keresztül vesz majd részt az orosz–ukrán háborút lezáró béketárgyalásokon. Azonban erre Kellogg megjegyezte, hogy „az America first nem azt jelenti, hogy America alone“, tehát be fogják vonni az európai partnereket is. A beszélgetés végére világossá vált, hogy Keith Kelloggon kívül a többi jelenlévő nem a tárgyalásokban, hanem a fegyverkezésben látja a béke kulcsát.

